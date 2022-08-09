Оккупантам и там не рады: россиян не будут пускать в замок под Парижем из-за войны в Украине

Граждане россии больше не смогут посещать Венсенский замок, который недалеко от французской столицы. Представителям государства-агрессора здесь не доверяют, ведь в замке хранят архивы Министерства обороны.

В городе Лаппеенранта, что в Финляндии, специально включают гимн Украины для россиян, приехавших на шопинг. А в Шато-де-Венсен решили действовать еще жестче и не впускать российских граждан вообще.

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Двух россиянок уже не впустили в замок в июле

28 июля в Венсенский замок не впустили двух гражданок россии. Охранник возле металлоискателя попросил женщин показать паспорта. После этого вход в достопримечательность россиянкам запретили.

Попытка попасть в замок через другого работника охраны тоже была безуспешна. Объяснение было лаконичным – "потому что вы россияне". Одна из женщин, которую не впустили, уверяла, что она – журналистка и выехала из россии больше чем 5 месяцев назад.

В Шато-де-Венсен – один из центров Службы истории обороны

Министерство вооруженных сил Франции объяснило, что после российского вторжения в Украину был ограничен доступ к военным помещениям для граждан россии. В Шато-де-Венсен находится один из центров Службы истории обороны, его библиотеки и архив.

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Что известно о Венсенском замке:

Это крепость в восточном пригороде Парижа, которую сооружали с 14 по 17 век.

Шато-де-Венсен – одна из самых высоких равнинных крепостей в Европе. Высота достигает 52 метров.

Сейчас замок подчинен одновременно Министерству культуры и Министерству обороны.

Также здесь находится Служба истории обороны.

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