Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что Россия обеспечила своих граждан жильем, которое когда-то принадлежало украинцам. Он объяснил, что эвакуированным россиянам предоставляют квартиры, которые страна-агрессор национализировала во временно оккупированном Мариуполе.

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Россия похищает собственность украинцев

Петр Андрющенко отметил, что в ближайшее время из Курской области в Мариуполь должны завести 100 – 150 беженцев. В оккупированном городе зарегистрировано более 3 тысяч объектов недвижимости, которые присвоила российская власть и может использовать с целью переселения россиян.

Это реализация политики замещения населения. Россия таким образом искусственно увеличивает количество россиян на украинских землях,

– сказал советник городского головы Мариуполя.

Он отметил, что эти квартиры и дома якобы были предназначены для мариупольцев, которые потеряли все и остались в оккупации. Им должны были предоставлять временное или постоянное жилье.

Андрющенко подчеркнул, что теперь этого не будет. Украинцам придется искать помощь в других городах. Кто, вероятно, поедет на деоккупированную часть Украины, однако будут и те, кто выедет в Россию.

Во многих регионах (страны-агрессора – 24 Канал) можно найти, где бесплатно получить жилье. Это потому, что там никто не хочет жить, а на их место будут приезжать мариупольцы. Украина это неоднократно проходила, в частности при царском режиме и во времена СССР,

– высказался он.

Петр Андрющенко добавил, что путинский режим повторяет практику своих предшественников. По его мнению, протестных настроений в Мариуполе из-за заселения россиян с Курщины не будет, ведь все понимают, что это опасно для жизни.