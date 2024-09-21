Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що Росія забезпечила своїх громадян житлом, яке колись належало українцям. Він пояснив, що евакуйованим росіянам надають квартири, які країна-агресорка націоналізувала у тимчасово окупованому Маріуполі.

Дивіться також Сили опору знищили автомобіль російського офіцера у Маріуполі, – джерела

Росія викрадає власність українців

Петро Андрющенко зауважив, що найближчим часом з Курської області до Маріуполя мають завести 100 – 150 біженців. В окупованому місті зареєстровано понад 3 тисячі об'єктів нерухомості, які привласнила російська влада і може використовувати з метою переселення росіян.

Це реалізація політики заміщення населення. Росія в такий спосіб штучно збільшує кількість росіян на українських землях,

– сказав радник міського голови Маріуполя.

Він наголосив, що ці квартири та будинки начебто були призначені для маріупольців, які втратили все і залишилися в окупації. Їм мали надавати тимчасове або постійне помешкання.

Андрющенко підкреслив, що тепер цього не буде. Українцям доведеться шукати допомогу в інших містах. Хтось, ймовірно, поїде на деокуповану частину України, однак будуть і ті, хто виїде до Росії.

У багатьох регіонах (країни-агресорки – 24 Канал) можна знайти, де безплатно отримати житло. Це тому, що там ніхто не хоче жити, а на їх місце приїжджатимуть маріупольці. Україна це неодноразово проходила, зокрема за царського режиму та часів СРСР,

– висловився він.

Петро Андрющенко додав, що путінський режим повторює практику своїх попередників. На його думку, протестних настроїв у Маріуполі через заселення росіян із Курщини не буде, адже всі розуміють, що це небезпечно для життя.