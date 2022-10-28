Россиян устраивает этот сценарий с "грязной бомбой": чего оккупанты добиваются своими вбросами

История о Шойгу и "грязной бомбе", свидетельствует о том, что ядерная бомба и все, что ее касается – активное дело, россияне не покидают эту тему. Оккупанты считают, что если этим, возможно, нельзя сломать украинское сопротивление, так можно сломать логистику помощи, которая идет из Европы и США.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института будущего Иван Ступак. Он также отметил, что россияне, когда сходятся на очередное собрание – рисуют себе такой сценарий, на который отреагировали бы в "российской глубинке" и на Западе и перестали давать Украине оружие.

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По словам Ивана Ступака, мы помним истории о биологических птицах, поэтому сегодня официальный представитель России в ООН начал серьезно говорить "боевых насекомых".

Почему в США прониклись из-за "грязной бомбы"

, что "грязная" бомба – это определенное количество взрывчатки, вокруг которой размещают контейнеры с радиоактивными веществами, поэтому зависит от того, какой у него период распада.

Россияне "засветили" то, что они могут использовать для провокаций. Они начали обвинять "укрофашистов" в том, что они могут испачкать территории на 50 лет,

– говорит Ступак.

То есть, по словам специалиста, это может быть материал, у которого период полураспада 25 лет – подходит Цезий или Стронций.

Полный стрим с Иваном Ступаком: смотрите видео

"Грязная бомба" – головная боль США

"Очень важно отметить, что для американцев в последние 20 лет, тема "грязной бомбы" – чрезвычайно большая головная боль", – убежден эксперт.

Все эти законодательные ограничения по нераспространению ядерных материалов – это все из-за большого страха, что какие-то террористы приобретут килограмм радиоактивных материалов и подорвут это в США,

– добавляет Иван Ступак.

Таким образом, россияне пытаются "играть" на страхах американцев, потому что знают – в США переживают из-за этого. Потому этот вариант – для россиян максимально подходит, они ничего не использовали, но страх посеяли.