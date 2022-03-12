Россиян ждет тотальная безработица: почти 100 тысяч человек потеряли работу из-за санкций

Приблизительно 100 тысяч россиян потеряли работу из-за санкций, которые на страну наложили иностранные компании на фоне масштабного наступления России на Украину.

Касса уж точно свободна

Больше всего людей осталось без рабочих мест из-за закрытия McDonald's. Там работали более 62 тысяч человек.

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Где еще россияне массово потеряли работу

корпорация PepsiCo – 20 тысяч россиян;

IKEA – 15 тысяч;

Inditex – 9 тысяч;

KPMG – 4 500;

PWC – 3700;

H&M – 3 500;

LVMH – 3500;

L'Oreal – 2 200;

Starbucks – 2 000.

"Следовательно, после выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний, работу потеряют еще как минимум 120 тысяч россиян", – говорится в сообщении.

Тотальная безработица

А до конца года, по прогнозу, без работы останутся около 9 миллионов россиян.

Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что россиян ждет тотальная безработица,

– отметили в ведомстве.

В общей сложности о приостановлении работы в России заявили более 330 иностранных компаний. Они отказались работать в России, сотрудничать со страной и ее гражданами, или поставлять туда свою продукцию и сервисы.

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