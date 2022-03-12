Россиян ждет тотальная безработица: почти 100 тысяч человек потеряли работу из-за санкций
Приблизительно 100 тысяч россиян потеряли работу из-за санкций, которые на страну наложили иностранные компании на фоне масштабного наступления России на Украину.
Касса уж точно свободна
Больше всего людей осталось без рабочих мест из-за закрытия McDonald's. Там работали более 62 тысяч человек.
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Где еще россияне массово потеряли работу
- корпорация PepsiCo – 20 тысяч россиян;
- IKEA – 15 тысяч;
- Inditex – 9 тысяч;
- KPMG – 4 500;
- PWC – 3700;
- H&M – 3 500;
- LVMH – 3500;
- L'Oreal – 2 200;
- Starbucks – 2 000.
"Следовательно, после выхода с российского рынка 10 крупнейших западных компаний, работу потеряют еще как минимум 120 тысяч россиян", – говорится в сообщении.
Тотальная безработица
А до конца года, по прогнозу, без работы останутся около 9 миллионов россиян.
Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины подтверждает, что россиян ждет тотальная безработица,
– отметили в ведомстве.
В общей сложности о приостановлении работы в России заявили более 330 иностранных компаний. Они отказались работать в России, сотрудничать со страной и ее гражданами, или поставлять туда свою продукцию и сервисы.
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