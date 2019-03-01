Россиян, выигравших "пожизненную" бесплатную пиццу, обязали 100 лет платить налоги: детали

В начале сентября 2018 года в сети ресторанов Domino's Pizza стартовала масштабная кампания "Доминос навсегда". По правилам акции участники должны были набить татуировку с эмблемой компании и выложить соответствующее фото в сеть с хештегом #доминоснавсегда.

Условия акции

За это они получали сертификат на бесплатную пиццу в течение следующих 100 лет. И как выяснило издание Daily Storm, таким образом эти "счастливчики" обрекли себя на финансовую зависимость.

Читайте также: "Целься в город Вашингтон": в соборе России спели про атомные бомбардировки США

Оказалось, что бонусная пицца облагается, поэтому обязательства по выплатам возложили именно на участников акции. Это – не единственное условие, победители конкурса должны еще и 30 раз в год посещать рестораны, сохранять чеки и вспоминать Domino's в позитивном ключе в интернете.

Участники акции должны были набить татуировку с логотипом Domino's Pizza: смотрите фото