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      Россиян, выигравших "пожизненную" бесплатную пиццу, обязали 100 лет платить налоги: детали

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      Татуировка с логотипом Domino's Pizza
      Татуировка с логотипом Domino's Pizza / Соцсети

      В начале сентября 2018 года в сети ресторанов Domino's Pizza стартовала масштабная кампания "Доминос навсегда". По правилам акции участники должны были набить татуировку с эмблемой компании и выложить соответствующее фото в сеть с хештегом #доминоснавсегда.

      Условия акции

      За это они получали сертификат на бесплатную пиццу в течение следующих 100 лет. И как выяснило издание Daily Storm, таким образом эти "счастливчики" обрекли себя на финансовую зависимость.

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      Оказалось, что бонусная пицца облагается, поэтому обязательства по выплатам возложили именно на участников акции. Это – не единственное условие, победители конкурса должны еще и 30 раз в год посещать рестораны, сохранять чеки и вспоминать Domino's в позитивном ключе в интернете.

      Участники акции должны были набить татуировку с логотипом Domino's Pizza: смотрите фото

      Сначала в компании отметили, что победителями станут первые 500 конкурсантов, и уже через несколько часов количество сократили до 350. В итоге из-за большого спроса сеть таки расширила список "счастливчиков" до 381 человека.

      Неожиданные обязательства

      Участники акции начали получать уведомления от пиццерии, в которых говорится о том, что необходимо срочно погасить задолженность. В письме от Domino's объяснили, что бонусная пицца – это своеобразный доход участника акции, а сама компания выступает как налоговый агент. Собеседник издания Daily Storm отметил, что речь идет о четырех тысячях рублей, которые нужно платить ежегодно.

      В общем у победителей кампании есть 10 тысяч купонов, которые распределены на 100 лет. "Счастливчики" должны ежегодно проходить процедуру верификации – приезжать в офис Domino's и подтверждать наличие татуировки с логотипом компании, после чего им предлагают переоформить договор.

      Как все объясняют в Domino's

      Daily Storm направил запрос в российское отделение Domino's Pizza о том, действительно ли обязательство по выплатам на подоходный налог было возложено на победителей акции и какие действия компания сделала для уменьшения этих расходов.

      В пресс-службе компании отметили, что участники акции стали заложниками российского законодательства и подчеркнули, что для уменьшение расходов победителей компания установила стоимость пиццы в размере 150 рублей, уменьшать эту сумму они не имеют права.

      Условия самого договора, согласно которому победители должны участвовать в акциях и посещать рестораны сети, в компании комментировать не стали.

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      Теги: Новости России Тату Сеть Налоги Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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