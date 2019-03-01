Росіян, які виграли "довічну" безкоштовну піцу, зобов'язали 100 років платити податки: деталі

На початку вересня 2018 року у мережі ресторанів Domino's Pizza стартувала масштабна кампанія "Домінос назавжди". За правилами акції учасники повинні були набити татуювання з емблемою компанії й викласти відповідне фото в мережу з хештегом #доміноснавсегда.

Умови акції

За це вони отримували сертифікат на безкоштовну піцу впродовж наступних 100 років. Та як з'ясувало видання Daily Storm, таким чином ці "щасливчики" прирекли себе на фінансову залежність.

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Виявилось, що бонусна піца оподатковується, тож зобов'язання по виплатах поклали саме на учасників акції. Це – не єдина умова, переможці конкурсу повинні ще й 30 разів на рік відвідувати ресторани, зберігати чеки й згадувати Domino's в позитивному ключі в інтернеті.

Учасники акції повинні були набити татуювання із логотипом Domino's Pizza: дивіться фото

Спочатку у компанії зазначили, що переможцями стануть перші 500 конкурсантів, та вже через декілька годин кількість скоротили до 350. Зрештою через великий попит мережа таки розширила список "щасливчиків" до 381 людини.

Неочікувані зобов'язання

Учасники акції почали отримувати повідомлення від піцерії, у яких йдеться про те, що необхідно терміново погасити заборгованість. У листі від Domino's пояснили, що бонусна піца – це своєрідний дохід учасника акції, а сама компанія виступає як податковий агент.

Співрозмовник видання Daily Storm зазначив, що йдеться про чотири тисячі рублів, які потрібно платити щорічно.

Загалом у переможців кампанії є 10 тисяч купонів, які розподілені на 100 років. "Щасливчики" повинні щороку проходити процедуру верифікації – приїжджати в офіс Domino's й підтверджувати наявність татуювання з логотипом компанії, після чого їм пропонують переоформити договір.

Як все пояснюють у Domino's

Daily Storm направив запит у російське відділення Domino's Pizza про те, чи справді зобов'язання по виплатах на прибутковий податок було покладено на переможців акції і які дії компанія зробила для зменшення цих витрат.

У прес-службі компанії зазначили, що учасники акції стали заручниками російського законодавства й наголосили що "для зменшення витрат переможців компанія встановила вартість піци у розмірі 150 рублів".

Умови самого договору, згідно з яким переможці повинні брати участь в акціях і відвідувати ресторани мережі, в компанії коментувати не стали.