"Цілься у місто Вашингтон": у соборі Росії заспівали про атомне бомбардування США

У Ісаакієвському соборі Санкт-Петербурга до дня російського "дня захисника вітчизни" хор заспівав пісню про бомбардування Вашингтона.

Хор заспівав пісню "На підводному човні, або про зарплату військовослужбовців" Андрія Козловського, який створював свої композиції у сатиричній формі для пропаганди в СРСР. Таку інформацію у соціальній мережі Facebook розмістило джерело "Лентач".

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У пісні зазначено, що радянські солдати готові знищити іншу країну "за три рубля". Крім цього, хористи у грайливій формі виконували такі рядки:

На подводной лодочке с атомным моторчиком,

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн,

Пересек Атлантику и зову наводчика:

"Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!"

Частина росіян в соціальних мережах заявила, що виконання цієї пісні на 23 лютого є зухвалим і войовничим вчинком. Однак більшість схвалює твір та вважає його актуальним й сьогодні.

Дивіться повне відео виконання пісні у Ісаакієвському соборі: