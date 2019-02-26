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      "Цілься у місто Вашингтон": у соборі Росії заспівали про атомне бомбардування США

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      Хор у Ісаакієвському соборі
      Хор у Ісаакієвському соборі / Скріншот з відео

      У Ісаакієвському соборі Санкт-Петербурга до дня російського "дня захисника вітчизни" хор заспівав пісню про бомбардування Вашингтона.

      Хор заспівав пісню "На підводному човні, або про зарплату військовослужбовців" Андрія Козловського, який створював свої композиції у сатиричній формі для пропаганди в СРСР. Таку інформацію у соціальній мережі Facebook розмістило джерело "Лентач".

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      У пісні зазначено, що радянські солдати готові знищити іншу країну "за три рубля". Крім цього, хористи у грайливій формі виконували такі рядки:

      На подводной лодочке с атомным моторчиком,
      Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн,
      Пересек Атлантику и зову наводчика:
      "Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!"

      Частина росіян в соціальних мережах заявила, що виконання цієї пісні на 23 лютого є зухвалим і войовничим вчинком. Однак більшість схвалює твір та вважає його актуальним й сьогодні.

      Дивіться повне відео виконання пісні у Ісаакієвському соборі:

       

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      Теги: Новини Росії Курйозні новини Новини США
      Джерело: 24 Канал
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