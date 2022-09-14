Оккупантам, которые не хотят воевать, угрожают отправлением на передовую без оружия

Военное командование русской армии пытается заставить своих солдат участвовать в боевых действиях. Для этого им даже угрожают.

Как российское командование угрожает военным

Враг любыми способами пытается отправить в бой как можно больше солдат. Однако те не всегда хотят быть "пушечным мясом".

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После успехов Вооруженных Сил Украины морально-психологическое состояние оккупантов очень низкое. Командование российских подразделений угрожает личному составу отправкой на передовую без оружия, если они не будут участвовать в войне.

Как следствие, около 50 мобилизованных военнослужащих оккупационных войск из города Горловка написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях,

– рассказали в Генштабе.

Оккупанты пытаются эвакуировать свою технику

Чтобы сохранить отдельные образцы военной техники, российское командование подразделений противовоздушной обороны пытается организовать эвакуацию систем ПВО в оккупированный Донбасс и на территорию россии.

В ночь на 12 сентября в Луганской области заметили колонны с комплексами С-300 и "Бук". Они двигались из населенного пункта Лутугино в направлении границы Украины с государством-агрессором.

Что известно о потерях российской армии в Украине

За сутки 13 сентября украинские военные уничтожили 350 русских солдат, с оружием в руках пришедших на нашу землю. В общей сложности на войне погибли уже 53 650 оккупантов. Потери врага в технике составляют:

2 180 танков,

4 665 боевых бронированных машин,

1 290 артиллерийских систем,

311 РСЗО,

167 средств ПВО,

246 самолетов,

215 вертолетов,

908 беспилотников,

233 крылатые ракеты,

15 кораблей и катеров,

3 501 единица автомобильной техники и автоцистерн,

120 единиц специальной техники.

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