Оккупантам, которые не хотят воевать, угрожают отправлением на передовую без оружия
Источник:Генштаб ВСУ
Военное командование русской армии пытается заставить своих солдат участвовать в боевых действиях. Для этого им даже угрожают.
Как российское командование угрожает военным
Враг любыми способами пытается отправить в бой как можно больше солдат. Однако те не всегда хотят быть "пушечным мясом".
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После успехов Вооруженных Сил Украины морально-психологическое состояние оккупантов очень низкое. Командование российских подразделений угрожает личному составу отправкой на передовую без оружия, если они не будут участвовать в войне.
Как следствие, около 50 мобилизованных военнослужащих оккупационных войск из города Горловка написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях,
– рассказали в Генштабе.
Оккупанты пытаются эвакуировать свою технику
Чтобы сохранить отдельные образцы военной техники, российское командование подразделений противовоздушной обороны пытается организовать эвакуацию систем ПВО в оккупированный Донбасс и на территорию россии.
В ночь на 12 сентября в Луганской области заметили колонны с комплексами С-300 и "Бук". Они двигались из населенного пункта Лутугино в направлении границы Украины с государством-агрессором.
Что известно о потерях российской армии в Украине
За сутки 13 сентября украинские военные уничтожили 350 русских солдат, с оружием в руках пришедших на нашу землю. В общей сложности на войне погибли уже 53 650 оккупантов. Потери врага в технике составляют:
- 2 180 танков,
- 4 665 боевых бронированных машин,
- 1 290 артиллерийских систем,
- 311 РСЗО,
- 167 средств ПВО,
- 246 самолетов,
- 215 вертолетов,
- 908 беспилотников,
- 233 крылатые ракеты,
- 15 кораблей и катеров,
- 3 501 единица автомобильной техники и автоцистерн,
- 120 единиц специальной техники.
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