Як російське командування погрожує військовим

Ворог будь-якими способами намагається відправити у бій якомога більшу кількість солдатів. Однак ті не завжди хочуть бути "гарматним м'ясом".

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Після успіхів Збройних Сил України морально-психологічний стан окупантів дуже низький. Командування російських підрозділів погрожує особовому складу відправленням на передову без зброї, якщо ті не будуть брати участь у війні.

Як наслідок, до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях,

– розповіли у Генштабі.

Окупанти намагаються евакуювати свою техніку

Щоб зберегти окремі зразки військової техніки, російське командування підрозділів протиповітряної оборони намагається організувати евакуацію систем ППО вглиб окупованого Донбасу та на територію росії.

Зокрема, у ніч на 12 вересня в Луганській області помітили колони з комплексами С-300 та "Бук". Вони рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку кордону України з державою-агресоркою.

Що відомо про втрати російської армії в Україні

За добу 13 вересня українські військові знищили 350 російських солдатів, які зі зброєю у руках прийшли на нашу землю. Загалом на війні загинули вже 53 650 окупантів. Втрати ворога у техніці становлять:

2 180 танків,

4 665 бойових броньованих машин,

1 290 артилерійських систем,

311 РСЗВ,

167 засобів ППО,

246 літаків,

215 гелікоптерів,

908 безпілотників,

233 крилаті ракети,

15 кораблів та катерів,

3 501 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн,

120 одиниць спеціальної техніки.

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