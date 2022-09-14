Як російське командування погрожує військовим
Ворог будь-якими способами намагається відправити у бій якомога більшу кількість солдатів. Однак ті не завжди хочуть бути "гарматним м'ясом".
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Після успіхів Збройних Сил України морально-психологічний стан окупантів дуже низький. Командування російських підрозділів погрожує особовому складу відправленням на передову без зброї, якщо ті не будуть брати участь у війні.
Як наслідок, до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з міста Горлівка написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях,
– розповіли у Генштабі.
Окупанти намагаються евакуювати свою техніку
Щоб зберегти окремі зразки військової техніки, російське командування підрозділів протиповітряної оборони намагається організувати евакуацію систем ППО вглиб окупованого Донбасу та на територію росії.
Зокрема, у ніч на 12 вересня в Луганській області помітили колони з комплексами С-300 та "Бук". Вони рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку кордону України з державою-агресоркою.
Що відомо про втрати російської армії в Україні
За добу 13 вересня українські військові знищили 350 російських солдатів, які зі зброєю у руках прийшли на нашу землю. Загалом на війні загинули вже 53 650 окупантів. Втрати ворога у техніці становлять:
- 2 180 танків,
- 4 665 бойових броньованих машин,
- 1 290 артилерійських систем,
- 311 РСЗВ,
- 167 засобів ППО,
- 246 літаків,
- 215 гелікоптерів,
- 908 безпілотників,
- 233 крилаті ракети,
- 15 кораблів та катерів,
- 3 501 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн,
- 120 одиниць спеціальної техніки.
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