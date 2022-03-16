Россиянам, которые пытаются уехать из России, устраивают допросы

В российских аэропортах якобы допрашивают людей, которые ранее проживали в Украине. Правоохранители подробно проверяют не только документы, но и телефоны россиян.

Об этом в своем инстаграме написала женщина, которая сама попала под допрос правоохранителей в Москве. Она летела в Стамбул.

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Как написала свидетельница, хоть она гражданка России, но раньше определенный период времени проживала в Одессе. Именно это и вызывало подозрения у силовиков.

Работники аэропорта тщательно проверяли телефоны людей, ранее бывавших в Украине. "Правохранители" звонили по номерам из списка контактов, проверяли историю поиска, подписки на ютубе.

Как рассказала очевидица, силовики не только заставляли открыть все переписки, но даже переслушивали голосовые сообщения в мессенджерах.

Кроме того, у россиянки требовали, чтобы она говорила по-украински.

Подробнее о возможном допросе / Скриншоты из инстаграма очевидицы