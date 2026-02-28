У них снарядный голод, – военный раскрыл, на что теперь делают ставку россияне

Ресурсы врага истощаются, поэтому россияне перешли на штурмы малыми группами, артиллерия отошла на второй план из-за нехватки качественных боеприпасов, а больших механизированных колонн больше не наблюдается.

Начальник ОВГП 115 бригады Олег "Мартын" объяснил 24 каналу, что акцент врага сместился на беспилотные системы и точечные удары, а для штурмов россияне используют переоборудованные гражданские "буханки" вместо танков и БМП.

Смотрите также: Экс-глава МИД ответил, когда благодаря украинцам состоится новый перелом в войне

Как изменилась тактика РФ на фронте?

Россияне накапливают малые группы по 5 – 6 человек и выдвигаются к украинским позициям в плохую погоду, рассчитывая захватить определенную позицию.

Параллельно изменилась и тактика артиллерии – из-за развития беспилотных систем враг оттянул артиллерийские подразделения дальше от линии соприкосновения и перешел на более точечное применение снарядов вместо массированных обстрелов.

Россияне не инфильтрируются в промежутки нашего боевого порядка – они просто выдвигаются на позицию с целью ее штурма и захвата. Артиллерия уже не работает так эффективно, как в начале полномасштабного вторжения. Россияне испытывают серьезный "голод" боеприпасов, а их качество существенно ухудшилось,

– отметил "Мартын".

Больших механизированных колонн танков и БМП на этом участке не наблюдается – вместо них россияне штурмуют переоборудованными гражданскими фургонами УАЗ, потому что дроны делают тяжелую технику слишком уязвимой.

Важно! 115 бригада собирает средства на автофургон для реактивной артиллерийской батареи – подвижное рабочее место, которое позволит эффективно перевозить оборудование и наносить точные удары по противнику дальнобойными дронами. Личный состав подготовлен и готов работать – нужна только помощь с транспортом. Задонатить на сбор можно по ссылке.

Что еще известно о ситуации на фронте?