У них снарядный голод, – военный раскрыл, на что теперь делают ставку россияне
- Россияне изменили тактику из-за нехватки качественных боеприпасов, сосредоточив внимание на штурмах малыми группами и беспилотных системах.
- Артиллерия используется менее массированно, зато россияне пытаются проводить точечные удары, а для штурмов используют переоборудованные гражданские автомобили.
Ресурсы врага истощаются, поэтому россияне перешли на штурмы малыми группами, артиллерия отошла на второй план из-за нехватки качественных боеприпасов, а больших механизированных колонн больше не наблюдается.
Начальник ОВГП 115 бригады Олег "Мартын" объяснил 24 каналу, что акцент врага сместился на беспилотные системы и точечные удары, а для штурмов россияне используют переоборудованные гражданские "буханки" вместо танков и БМП.
Как изменилась тактика РФ на фронте?
Россияне накапливают малые группы по 5 – 6 человек и выдвигаются к украинским позициям в плохую погоду, рассчитывая захватить определенную позицию.
Параллельно изменилась и тактика артиллерии – из-за развития беспилотных систем враг оттянул артиллерийские подразделения дальше от линии соприкосновения и перешел на более точечное применение снарядов вместо массированных обстрелов.
Россияне не инфильтрируются в промежутки нашего боевого порядка – они просто выдвигаются на позицию с целью ее штурма и захвата. Артиллерия уже не работает так эффективно, как в начале полномасштабного вторжения. Россияне испытывают серьезный "голод" боеприпасов, а их качество существенно ухудшилось,
– отметил "Мартын".
Больших механизированных колонн танков и БМП на этом участке не наблюдается – вместо них россияне штурмуют переоборудованными гражданскими фургонами УАЗ, потому что дроны делают тяжелую технику слишком уязвимой.
Важно! 115 бригада собирает средства на автофургон для реактивной артиллерийской батареи – подвижное рабочее место, которое позволит эффективно перевозить оборудование и наносить точные удары по противнику дальнобойными дронами. Личный состав подготовлен и готов работать – нужна только помощь с транспортом. Задонатить на сбор можно по ссылке.
Что еще известно о ситуации на фронте?
- ВСУ начали наступление на юге с целью освобождения Днепропетровской области и остановки продвижения оккупантов в направлении Запорожья. Вторая цель уже достигнута: враг отброшен за реку Гайчур, а его попытки наступления создают угрозу окружения группировки.
- Россия готовит новое наступление на Донецкую область, в частности на Краматорск и "крепостной пояс", применяя артиллерию и беспилотные системы.
- Аналитики ISW отмечают, что беспилотники и артиллерия усложняют логистику украинских сил, однако успешность операции потребует значительных ресурсов и времени.