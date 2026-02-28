Одна из них – освобождение Днепропетровской области. Об этом рассказал командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло, Герой Украины Дмитрий "Перун" Филатов в разговоре с ВВС News Украина.

Смотрите также ВСУ имели тактические успехи в Донецкой области, но оккупанты расширяют фронт: обзор карт от ISW

Какова цель наступления на Юге?

Освобождение Днепропетровщины – одна из целей наступления на Юге, но Филатов отказался рассказывать, насколько ВСУ приблизились к этой цели.

В то же время по состоянию на 25 февраля на картах DeepState отмечалось, что на Днепропетровщине оставались 5 – 6 населенных пунктов в непосредственной близости к админгранице.

Вторая цель, которую уже удалось достичь, – остановить продвижение оккупантов в сторону Запорожья и отбросить их за реку Гайчур, которая протекает с севера на юг параллельно трассе Покровское-Гуляйполе.

В конце 2025 года, захватив почти все Гуляйполе, Россия смогла пересечь Гайчур и начать двигаться в сторону Орехова.

Филатов отметил, что этот населенный пункт расположен на высотах, поэтому имеет большее стратегическое значение для защиты Запорожья, чем Гуляйполе, которое "находится в яме" и является "стратегически невыгодным узлом обороны".

И хотя Россия пыталась протиснуться в районе села Железнодорожное, это ей грозит окружением всей группировки.

В то же время "Перун" призвал не иметь больших ожиданий от украинских контратак. Сейчас перед армией не стоит задача пробиться вглубь оккупированной территории.

Это не контрнаступление, это наступательные действия, которые направлены прежде всего на стабилизацию участка фронта, на остановку продвижения противника, улучшение тактического положения наших войск и побуждение противника использовать те резервы, которые он накопил, не по его замыслу, а по нашему. Вот и все,

– подчеркнул командир.

Что происходит на фронте?