Несмотря на интенсивные штурмы сразу на нескольких оперативных направлениях, российским войскам не удалось достичь подтвержденных оперативных прорывов 27 февраля. Зато украинские силы продолжают тактические контратаки и системные удары по тыловым объектам врага. Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW.

Какая ситуация на фронте?

Оккупанты продолжили наступательные действия в северной части Сумской области, однако подтвержденных изменений линии фронта нет. Отдельные российские блогеры заявили о якобы входе в село Сопич вблизи государственной границы и продвижении в районе Юнаковки. В то же время такие сообщения остаются неподтвержденными.

Аналитики оценивают подобные заявления как элемент информационно-психологической кампании РФ, направленной на создание впечатления "расширения фронта" и дестабилизацию восприятия ситуации на Западе. Бои фиксировались к северу и северо-востоку от Сум – вблизи Алексеевки, Варачино, Юнаковки и Новониколаевки, а также в приграничных районах Курской области России.

На севере Харьковской области российские войска продолжили атаки вблизи Волчанска, Лимана, Старицы, Нестерного и других населенных пунктов. Стратегическая цель врага – оттеснить украинские силы от границы и создать так называемую "буферную зону" с выходом на дистанцию ствольной артиллерии до Харькова. Несмотря на интенсивные штурмы 26 – 27 февраля, продвижение не подтверждено. Российские военные блогеры также сообщают о контратаках ВСУ.

В то же время в российских подразделениях фиксируются проблемы с боеприпасами. По сообщениям ISW, командование ограничивает использование артиллерии, танков и FPV-дронов. Также оккупанты жалуются на недостаток средств радиоэлектронной борьбы.

Обзор линии фронта / Карты ISW

В районе Купянска россияне атаковали сам город и населенные пункты вокруг – Петропавловку, Кучеровку, Купянск-Узловой, Куриловку и Песчаное. Подтвержденных изменений линии фронта нет. Российские источники признают, что заявления о "продвижении" вблизи Купянска могут преувеличиваться для политического руководства. По данным украинской стороны, около 20 российских военных остаются заблокированными в многоэтажках города.

У Донецкой области продолжаются бои. На Славянском, Лиманском, Константиновском, Покровском и Новопавловском направлениях российские войска продолжили массированные атаки. В частности, бои продолжались вблизи Лимана, Северска, Константиновки, Дружковки, Покровска и Доброполья. Часть заявлений о захвате населенных пунктов не подтверждена. В то же время ВСУ имели тактические успехи в районе Константиновки – Дружковки. Геолокационные материалы свидетельствуют о контроле украинских сил над железнодорожной станцией в Константиновке и отсутствие российских позиций западнее трассы Т-0504 на юге города.

Также украинские подразделения продвинулись в направлении Александровки, в частности в районах Тернового, Березового и Красногорского. По оценкам военных, предыдущая тактика России – инфильтрации малыми группами с поднятием флагов для информационного эффекта – не позволила создать полноценные укрепленные рубежи, что облегчило контратаки ВСУ.

На Запорожском направлении российские войска активизировали действия вблизи Гуляйполя и Орехова. По оценкам, враг пытается прорваться на узком участке фронта, однако существенных результатов не достиг. В Херсонской области наземной активности не зафиксировано, однако продолжаются удары дронами по позициям ВСУ.

Что говорят украинские военные о ситуации на фронте?