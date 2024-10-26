Об этом рассказал командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса с позывным "Хантер" в интервью NV.

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Оккупантам не хватает боеприпасов

Военный отметил, по количеству боеприпасов для артиллерии, по крайней мере на его участке фронта преимущества у врага нет. Соотношение почти одинаковое.

Также комбриг ответил, выровнялась ли ситуация благодаря поставкам от западных партнеров, или увеличения внутреннего производства.

И да, и нет. На самом деле враг потерял много артиллерийских подразделений за три года. И им также не хватает боеприпасов,

– подчеркнул "Хантер".

В то же время Павел Палиса отметил, что украинские защитники замечают поставки боеприпасов из КНДР.

Но, по сравнению с 2022 годом, когда соотношение было 1 к 10, сейчас ситуация значительно лучше,

– подчеркнул комбриг.

Павел Палиса не видит большой разницы между российскими и северокорейскими боеприпасами на поле боя. Шутит, к счастью, "ни те, ни другие не являются слишком точными".

Впрочем, как и большинство украинских военных, командир 93-й бригады подчеркнул важность ударов по складам в глубине России, что способствует сокращению разрыва между количеством снарядов на вооружении украинских и оккупационных сил.