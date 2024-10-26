Про це розповів командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса з позивним "Хантер" в інтерв'ю NV.

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Окупантам не вистачає боєприпасів

Військовий зазначив, щодо кількості боєприпасів для артилерії, принаймні на його ділянці фронту переваги у ворога немає. Співвідношення майже однакове.

Також комбриг відповів, чи ситуація вирівнялася завдяки постачанню від західних партнерів, чи збільшенню внутрішнього виробництва.

І так, і ні. Насправді ворог втратив багато артилерійських підрозділів за три роки. І їм також не вистачає боєприпасів,

– наголосив "Хантер".

Водночас Павло Паліса зазначив, що українські захисники помічають постачання боєприпасів з КНДР.

Але, порівняно з 2022 роком, коли співвідношення було 1 до 10, нині ситуація значно краща,

– підкреслив комбриг.

Павло Паліса не бачить великої різниці між російськими та північнокорейськими боєприпасами на полі бою. Жартує, на щастя, "ні ті, ні інші не є надто точними".

Втім, як і більшість українських військових, командир 93-ї бригади підкреслив важливість ударів по складах вглибині Росії, що сприяє скороченню розриву між кількістю снарядів на озброєнні українських і окупаційних сил.