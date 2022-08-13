Об этом для 24 канала рассказал блогер и журналист Денис Казанский. Он отметил, что россия считает жителей Донбасса и Луганской области вторым сортом.

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"Я не знаю, кем нужно быть, чтобы верить, что россия, которая контролировала территории 8 лет и ничего не делала, сейчас принесет с собой нереальный расцвет. Такого же не бывает. Все, кто 8 лет контролировал эту территорию, грабил, остались теми же. Как они могут сейчас там создать что-то качественно другое? Этого не будет. Они показали, что могли", – сказал Казанский.

Не удастся полностью восстановить

По словам журналиста, судьбу Донбасса и Луганщины под контролем россии легко спрогнозировать, если посмотреть на прошедшие 8 лет. Он надеется, что будущее Донбасса будет украинским.

Когда регион вернется в Украину, там начнутся качественные изменения. Нам будут оказывать помощь, чтобы отстроить Донбасс, хотя нужно быть реалистами – он не будет таким, как до войны,

– подчеркнул Казанский.

россияне не верят в один народ

Журналист подчеркнул, что Донбасс у россии – это упадок, уничтожение, превращение в голую степь. Оккупантам регион не нужен, потому что достаточно посмотреть, как живут российские шахтерские регионы. К примеру, в Ростовской области.

"Там все покинутое и заброшено, очень депрессивные города, которые были когда-то шахтерскими. "Это и есть отношение россии к таким регионам. Не нужно быть аналитиком и экспертом, чтобы знать – захваченным территориями Донбасса будет еще хуже, потому что наших граждан воспринимают как второсортных. Что бы ни говорила их пропаганда, считает Казанский.

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Как отметил журналист, иллюзии пропаганды развеивает отношение россии к донецким мобилизованным и своим. Это доказывает, что даже сами захватчики не верят в миф об одном народе.

Как воюют мобилизованные из Донбасса

оккупанты не дают снаряжения мужчинам, которых мобилизуют с захваченных украинских территорий. Они идут на войну в кроссовках. В соцсетях опубликовали видео с мобилизованными.

Обратите внимание – Казанский об украинском Донбассе: смотрите видео