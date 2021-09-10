Россиянам – нельзя: российским СМИ отказали в аккредитации на мероприятия 11 сентября в США
Источник:ТАСС
Несколько российских изданий и информагентство получили отказ в аккредитации на мероприятия, посвященные годовщине теракта 11 сентября. В частности, в мемориальный музей не попадут журналисты "РИА Новости" и ТАСС.
Об отказе сообщили именно трое журналистов ТАСС. Они отметили, что анкету для участия в церемонии отдел Госдепартамента рассылал еще в середине августа.
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В России возмущены отказом в аккредитации
Ответ на запрос должны были дать 9 сентября. Однако журналисты информагентства получили отказ. Организаторы сообщили, что, мол, запросов было очень много, а количество мест – ограничено. Ранее сообщали, что одно СМИ может направить до 2 человек.
"РИА Новости" тоже пролетели с аккредитацией
Такая же ситуация постигла журналистов "РИА Новости". Да и не удалось получить подтверждение, что кто-то из российских СМИ все-таки аккредитован.
Возмутились такой ситуацией и в Союзе журналистов России. Глава организации Владимир Соловьев пригрозил, что будет обращаться в Международную федерацию журналистов.
Журналисты Киселева получили отказ от США
Не аккредитовали и представителей "Россия сегодня". Пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что рассчитывает на поддержку мирового сообщества.Интересно! 10 сентября в МИД России вызвали посла США Джона Салливана. Сначала предполагали, что это произошло именно из-за неаккредитации российских медиа, однако впоследствии оказалось, что причина – другая. В дипведомстве послу рассказали о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.
Церемония состоится утром 11 сентября
Отметим, что церемония на месте бывших башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке состоится утром 11 сентября. Участие в ней примет и глава Белого дома Джо Байден.