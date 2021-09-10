Россиянам – нельзя: российским СМИ отказали в аккредитации на мероприятия 11 сентября в США

10 сентября 2021 , 21:22
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ТАСС

Несколько российских изданий и информагентство получили отказ в аккредитации на мероприятия, посвященные годовщине теракта 11 сентября. В частности, в мемориальный музей не попадут журналисты "РИА Новости" и ТАСС.

Об отказе сообщили именно трое журналистов ТАСС. Они отметили, что анкету для участия в церемонии отдел Госдепартамента рассылал еще в середине августа.

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В России возмущены отказом в аккредитации

Ответ на запрос должны были дать 9 сентября. Однако журналисты информагентства получили отказ. Организаторы сообщили, что, мол, запросов было очень много, а количество мест – ограничено. Ранее сообщали, что одно СМИ может направить до 2 человек.

"РИА Новости" тоже пролетели с аккредитацией

Такая же ситуация постигла журналистов "РИА Новости". Да и не удалось получить подтверждение, что кто-то из российских СМИ все-таки аккредитован.

Возмутились такой ситуацией и в Союзе журналистов России. Глава организации Владимир Соловьев пригрозил, что будет обращаться в Международную федерацию журналистов.

Журналисты Киселева получили отказ от США

Не аккредитовали и представителей "Россия сегодня". Пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что рассчитывает на поддержку мирового сообщества.

Интересно! 10 сентября в МИД России вызвали посла США Джона Салливана. Сначала предполагали, что это произошло именно из-за неаккредитации российских медиа, однако впоследствии оказалось, что причина – другая. В дипведомстве послу рассказали о недопустимости вмешательства во внутренние дела России.

Церемония состоится утром 11 сентября

Отметим, что церемония на месте бывших башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке состоится утром 11 сентября. Участие в ней примет и глава Белого дома Джо Байден.

Что известно о теракте 11 сентября 2001 года?

Это крупнейший теракт в истории, который унес жизни более 2 900 человек. Террористы захватили 4 самолета: два из них направили в башни-близнецы в Нью-Йорке. Еще один атаковал Пентагон. Последний самолет совершил аварию в безлюдном поле в Пенсильвании – благодаря действиям экипажа и пассажиров. Ответственность за ужасный теракт взяла "Аль-Каида".
Автор: Ірина Пундор