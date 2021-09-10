Про відмову повідомили саме троє журналістів ТАСС. Вони зауважили, що анкету для участі в церемонії відділ Держдепартаменту розсилав ще в середині серпня.
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У Росії обурені відмовою в акредитації
Відповідь на запит мали дати 9 вересня. Проте журналісти інформагентства отримали відмову. Організатори повідомили, що, мовляв, запитів було дуже багато, а кількість місць – обмежена. Раніше повідомляли, що один ЗМІ може направити до 2 людей.
"РИА Новости" теж пролетіли з акредитацією
Така сама ситуація спіткала журналістів "РИА Новости". Та й не вдалось отримати підтвердження, що хтось із російських ЗМІ таки акредитований.
Обурились такою ситуацією і Спілці журналістів Росії. Голова організації Володимир Соловйов пригрозив, що звертатиметься в Міжнародну федерацію журналістів.
Журналісти Кисельова теж не акредитовані
Не акредитували і представників "Россия сегодня". Пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що розраховує на підтримку світової спільноти.
Церемонія відбудеться вранці 11 вересня
Зазначимо, що церемонія на місці колишніх веж-близнюків Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку відбудеться вранці 11 вересня. Участь у ній візьме і глава Білого дому Джо Байден.
Що відомо про теракт 11 вересня 2001?
Це найбільший теракт в історії, який забрав життя понад 2900 людей. Терористи захопили 4 літаки: два з них спрямували в вежі-близнюки у Нью-Йорку. Ще один атакував Пентагон. Останній літак здійснив аварію у безлюдному полі у Пенсильванії – завдяки діям екіпажу та пасажирів. Відповідальність за жахливий теракт взяла "Аль-Каїда".