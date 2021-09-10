Про відмову повідомили саме троє журналістів ТАСС. Вони зауважили, що анкету для участі в церемонії відділ Держдепартаменту розсилав ще в середині серпня.

Варто подивитись Кадри, що не залишать байдужим: Секретна служба США оприлюднила небачені фото теракту 11 вересня

У Росії обурені відмовою в акредитації

Відповідь на запит мали дати 9 вересня. Проте журналісти інформагентства отримали відмову. Організатори повідомили, що, мовляв, запитів було дуже багато, а кількість місць – обмежена. Раніше повідомляли, що один ЗМІ може направити до 2 людей.

"РИА Новости" теж пролетіли з акредитацією

Така сама ситуація спіткала журналістів "РИА Новости". Та й не вдалось отримати підтвердження, що хтось із російських ЗМІ таки акредитований.

Обурились такою ситуацією і Спілці журналістів Росії. Голова організації Володимир Соловйов пригрозив, що звертатиметься в Міжнародну федерацію журналістів.

Журналісти Кисельова теж не акредитовані

Не акредитували і представників "Россия сегодня". Пропагандист Дмитро Кисельов заявив, що розраховує на підтримку світової спільноти.

Цікаво! 10 вересня в МЗС Росії викликали посла США Джона Саллівана. Спочатку припускали, що це відбулось саме через неакредитацію російських медіа, проте згодом виявилось, що причина – інша. У дипвідомстві послу розповіли про неприпустимість втручання у внутрішні справи Росії.

Церемонія відбудеться вранці 11 вересня

Зазначимо, що церемонія на місці колишніх веж-близнюків Всесвітнього торгового центру у Нью-Йорку відбудеться вранці 11 вересня. Участь у ній візьме і глава Білого дому Джо Байден.