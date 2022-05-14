Об этом в интервью 24 каналу рассказал украинский военный и политический деятель Максим Жорин. Он подчеркнул, что Мариуполь уже стал историческим позором для России и русской армии на несколько поколений вперед. Поэтому сейчас для них важно закрыть этот вопрос.

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Мариуполь – это боль Украины и позор россиян

Максим Жорин подчеркнул, что сегодня Мариуполь – это стыд и позор для всей России, которая долго рассказывала о своем первенстве. На практике оказалось, что она ничего не может сделать с небольшим отрядом, однако способна терроризировать мирное население, устраивать голод и геноцид.

Учитывая всю озлобленность россиян, можно утверждать, что установление контроля в Мариуполе – принципиальная позиция, от которой они не откажутся на дипломатическом уровне.

Зачем россиянам Мариуполь

Принципом всё не ограничивается. Мариуполь необходим также с практической и стратегической точки зрения – в плане соединения территории России с оккупированным Крымом.

Он чрезвычайно нужен им для логистической развязки – для того чтобы обеспечивать войска, которые идут в наступление по территории Украины,

– рассказал Жорин.

И последнее – это то, что огромное количество российской армии и так называемая "ДНР", прикованные к Мариуполю и пока не могут быть переброшены на другие направления.

Поэтому, по мнению военного, полный контроль над Мариуполем необходим, чтобы:

усилить свое наступление на других направлениях,

построить логистику через него,

объединить Крым с территорией России

Эвакуация из Мариуполя: последние новости

В настоящее время украинская сторона ведет переговоры с российскими оккупантами об эвакуации 60 человек, находящихся на окруженном заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Эту информацию предоставила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Кроме того, министр сообщила, что в настоящее время стартовал новый раунд переговоров вокруг дорожной карты эвакуации тяжелораненых лиц из Мариуполя. Представители Красного Креста 13 мая встретились с россиянами. Посредницей в текущем раунде переговоров выступила Турция.

Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН призвал продлить эвакуационную операцию из Мариуполя. По его словам, людей нужно доставить в безопасное место.

Призыв спасти защитников "Азовстали" обнародовали экс-президенты Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Они обратились к государствам-членам Европейского Союза, Соединенным Штатам Америки, Канаде, Китаю, Турции, а также ООН.

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