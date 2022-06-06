Россиянам приказали расстреливать всех гражданских во время наступления, кроме детей и пожилых женщин

Высшее руководство российской оккупационной армии отдало вполне официальный приказ на уничтожение почти всего гражданского населения в городах, которые штурмуют захватчики в Луганской области и на Донбассе. Соответствующие распоряжения офицеры предоставили своим подчиненным в конце мая.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, после сокрушительных ударов авиации, артиллерии и захода оккупационных войск в Северодонецк личному составу захватчиков предоставили разнарядку неизбирательно уничтожать мирных жителей во время городских боев. Путинские ордынцы этот приказ восприняли с радостью.

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Российские "Ваньки" убийство гражданских украинцев воспринимают как веселое развлечение и месть за богатую жизнь.

Приказ уничтожать всех старше 18 лет

Как утверждают в украинских спецслужбах, доводя до личного состава пожелания высшего командования, офицеры рассказывали о том, что каждый гражданский житель может представлять для россиян опасность.

Женщины старше 18 лет, по словам российского командования, "могут быть снайперками и нацистками". Поэтому они подлежат расстрелу на месте.

Так же оккупанты должны уничтожать при наступлении всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Детей и пенсионеров, как рассказали офицеры ВС России своим подчиненным, расстреливать по возможности не нужно. Но за убийство этих категорий населения никого не будут наказывать.



Россияне казнят гражданских по приказу собственного командования / Скриншот видео российских пропагандистов

Военные преступления уже никто не скрывает

Кроме того, пропагандисты, сами оккупанты и их командование уже фактически даже не скрывают того, что Россия совершает акт геноцида в Украине. Да, за последние несколько дней захватчики сами сняли на видео множество доказательств казни мирных жителей. Всплеск появления подобных фото и записей произошел из-за новых условий получения боевых выплат – съемки соответствующих видеоподтверждений.

На многочисленных записях россияне показывают тела казненных гражданских и рассказывают о том, что "убили бойцов ВСУ, переодевшихся в гражданское".

Кроме того, захватчики совсем не изменили тактику своего продвижения по городам, которые еще не полностью взяты под контроль. "Зачистками", по замыслу генералитета, должны заниматься бойцы полицейских спецподразделений, однако они боятся и отказываются это делать. Поэтому улицами Северодонецка продвигаются сначала военнослужащие ВС России, а только после них идут ОМОНовцы и СОБРовцы. В подвальные помещения, где могут укрываться люди, захватчики сначала бросают гранаты. При этом в квартирах россияне гранаты не применяют, ведь поврежденное ценное имущество бессмысленно мародерить.

Пленных вывозят на территорию России

Вместе с этим захватчикам передали пожелания от генералитета о взятии в плен только тех защитников Украины, которые согласились сдаться. Руководители страны-агрессора считают, что пленные украинские военные могут служить для них источником ценной информации. Пленных россияне вывозят в Россию. Где именно их содержат, неизвестно.