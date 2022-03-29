Россиянам приказывают создавать постановочные видео, где якобы украинцы издеваются над пленными

Российские оккупанты все чаще сдаются в плен. Вот поэтому у минобороны России возник приказ о разработке тематических фейков.

В Минобороны Украины заявили, что соответствующий приказ дал исполняющий обязанности министра обороны России. Страна-оккупант пытается развернуть кампанию с целью скомпрометировать Украину.

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Российским военным предписано создать и распространить постановительные видео, где будто бы украинская сторона проявляет бесчеловечное отношение к пленникам России,

– рассказали в Минобороны.

Россиянам приказывают создавать постановочные видео: смотрите видео

Однако обман разоблачили. России не удастся реализовать свои "фейковые" планы.

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