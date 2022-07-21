Антоновский мост – жест, намекающий россиянам, чтобы те добровольно покинули Херсон, – Подоляк

Россияне могут добровольно покинуть Херсон, пока есть такая возможность. По крайней мере, это им посоветовали в Офисе Президента.

Актуальный "жест доброй воли"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк намекнул на Антоновский мост, которого однажды может просто не стать – его уничтожат украинские защитники.

Внимание В сети показали, как выглядит сейчас Антоновский мост в Херсоне

Актуален сейчас "жест доброй воли" – Антоновский мост. Говорящий жест: русским войскам пора добровольно покинуть Херсон. Иначе – постоянный "хлопок", ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез",

– отметил Подоляк.

Подоляк отметил, что "круг возможностей становится уже, как и громкость стрельбы артиллерии ВСУ".

Также Подоляк добавил фото обстрелянного Антоновского моста.



Антоновским мостом передвигаться все опаснее / Фото Твиттер Михаила Подоляка

Почему Подоляк иронизирует о "жесте доброй воли" 30 июня российское командование заявило, что якобы "как жест доброй воли" "завершило выполнение задач на острове Змеином" и вывела находившийся там гарнизон. На самом же деле ВСУ выбили оккупантов.

ВСУ ударили по Антоновскому мосту

19 июля ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне. Отмечается, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Однако жителей Херсона предупредили, что ездить по нему опасно, а оккупационные власти города объявили о "временном ограничении движения" по путепроводу.

ВСУ ударили по мосту потому, что российские оккупанты "подкармливают" группировки своих войск на Юге Украины именно через него. Если мост перебить, оккупанты окажутся без поставки и пути организованного отступления.

Так, по течению Днепра есть еще и железнодорожный мост, который также используют в этих целях. Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что его тоже нужно разрушить, чтобы прекратить подкормку вражеских войск перед тем, как ВСУ начнут освобождать Херсон.

Подробности об ударе ВСУ по Антоновскому мосту: смотрите видео