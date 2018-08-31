Россиянам перестали выдавать визы в США, – консул
Генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что в США прекратили выдавать визы россиянам, в том числе в гуманитарных случаях.
Об этом сообщает издание "Главное".
Читайте также: Таинственный чиновник Кремля: СМИ выяснили, кем является потенциальный преемник Путина
Отмечается, что комментируя ситуацию с гибелью гражданина России, который утонул во время отдыха в штате Юта, Писарев заявил, что за телом погибшего "просто так не прилетишь – американцы же не дают виз".
Добавим, что пока нет подтверждения того, что в США действительно прекратили выдачу виз россиянам.
Напомним, что Украина, Черногория, Албания и Норвегия поддержали продолжение Европейским союзом санкций против России до 31 января 2019 года.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек12 января 2012 , 11:47
Вирус Нипах, от которого нет вакцины, убивает жителей Индии22 мая , 10:35
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля , 15:00