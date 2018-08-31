Россиянам перестали выдавать визы в США, – консул

Генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что в США прекратили выдавать визы россиянам, в том числе в гуманитарных случаях.

Об этом сообщает издание "Главное".

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Отмечается, что комментируя ситуацию с гибелью гражданина России, который утонул во время отдыха в штате Юта, Писарев заявил, что за телом погибшего "просто так не прилетишь – американцы же не дают виз".

Добавим, что пока нет подтверждения того, что в США действительно прекратили выдачу виз россиянам.

Напомним, что Украина, Черногория, Албания и Норвегия поддержали продолжение Европейским союзом санкций против России до 31 января 2019 года.