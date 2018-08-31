17:56
31 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 12°C
  • суббота
    28°C 14°C
  • воскресенье
    30°C 15°C
  • понедельник
    30°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Лакшери корыто для Путина. Проклятие российской элиты
Вєсті Кремля
22:03, 30 августа
Вести.UA. Клюв и крылья Мосийчука. Музыкальный критик Добкин
Вєсті.UA
20:22, 30 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Таинственный чиновник Кремля: СМИ выяснили, кем является потенциальный преемник Путина

245 Читати новину українською
Преемником Путина может стать глава его администрации
Преемником Путина может стать глава его администрации / Фото из открытых сетей

Вероятный преемник Владимира Путина занимает высокую должность в Кремле и ведет себя таинственно. Заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко в последнее время активно продвигается к верхушке российской элиты. Именно в нем кремлинологи видят следующего после Путина лидера России в 2024 году

Об этом пишет Le Figaro.

Читайте также: Планы Путина относительно России без него: аналитика Stratfor

Издание отмечает, что недавно глава РФ тайно наградил Кириенко званием героя России (одна из высших наград в стране), хотя причины такого решения неизвестны. С 2005-го по 2016-ый он был руководителем "Росатома" и внес вклад в создание современного поколения российского ядерного оружия, которым Путин хвастался в последнем обращении к нации, говорится в статье. В администрации президента России Кириенко отвечает за внутреннюю политику и именно благодаря ему Путин получил триумфальные 76% на выборах 18 марта.

Сергій Кирієнко може стати наступником Путіна
Сергей Кириенко может стать преемником Путина

Он очень удобен для президента, поскольку не связан с другими "придворными". Путин не любит людей, которые понимают его стратегию,
– объясняет Глеб Павловский, бывший политический консультант Кириенко.

Разговоры о блестящем политическом будущем Кириенко разгорелись с новой силой после новости о назначении одного из его соратников Александра Харичева начальником управления президента по обеспечению деятельности Госсовета РФ, которое прозвучало 18 июня во время Чемпионата по футболу в России. Если верить слухам, этот неприметный орган, в который сегодня входят губернаторы регионов, может быть создан под Владимира Путина в перспективе изменения российской конституции. Сергей Кириенко мог бы стать архитектором этой реформы, предполагает французская газета.

"Я – профессиональный менеджер, которого наняли для реализации определенной задачи", – заявил он в 1998 году после отставки с поста премьера по решению Бориса Ельцина (должность он занимал с марта по август). 20 лет спустя эта формулировка до сих пор прекрасно характеризует Кириенко", – делает вывод автор статьи.

Читайте также: В США рассекретили разговор Ельцина и Клинтона о назначении Путина на пост президента

Теги: Новости России Новости политики Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
сегодня, 17:01 Медведчук як символ нашої неорганізованості, або Чому політичний труп спливає останні 20 років?
Блог Соцмережі
Томос об автокефалии УПЦ: что это означает для украинцев
сегодня, 16:15 Томос об автокефалии УПЦ: что это означает для украинцев
Яніна Ткачук 5070
Топ-10 самых богатых боксеров мира: "Мистер Деньги", "Золотой парень", Кличко и другие
сегодня, 16:01 Топ-10 самых богатых боксеров мира: "Мистер Деньги", "Золотой парень", Кличко и другие
Химический выброс в Армянске: что случилось и чем это грозит материковой Украине
сегодня, 14:50 Химический выброс в Армянске: что случилось и чем это грозит материковой Украине
Ірина Лаб'як
Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
сегодня, 14:00 Нещасливий виноград Лакарена або Як Порошенко і Гройсман місцевих бандитів злякались
Дмитро Гнап
Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
 29 ноября 2017 , 19:17
Российский журналист разоблачил двойника Путина
 26 июня 2015 , 16:44
Левочкин, Ахметов и Медведчук: как олигархи поделили кандидатов в президенты
 26 июля , 18:52
Александр Григорович уволен с должности и.о. председателя ГПЗКУ из-за скандала с подпольным казино
 20 апреля 2017 , 12:37
Минобороны США потратили 34 миллиона долларов на улучшение двух запасных самолетов Трампа
 17 августа , 10:26
В Мали выбирают президента среди 24 кандидатов
 29 июля , 17:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук