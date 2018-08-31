Таинственный чиновник Кремля: СМИ выяснили, кем является потенциальный преемник Путина

Вероятный преемник Владимира Путина занимает высокую должность в Кремле и ведет себя таинственно. Заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко в последнее время активно продвигается к верхушке российской элиты. Именно в нем кремлинологи видят следующего после Путина лидера России в 2024 году

Об этом пишет Le Figaro.

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Издание отмечает, что недавно глава РФ тайно наградил Кириенко званием героя России (одна из высших наград в стране), хотя причины такого решения неизвестны. С 2005-го по 2016-ый он был руководителем "Росатома" и внес вклад в создание современного поколения российского ядерного оружия, которым Путин хвастался в последнем обращении к нации, говорится в статье. В администрации президента России Кириенко отвечает за внутреннюю политику и именно благодаря ему Путин получил триумфальные 76% на выборах 18 марта.



Сергей Кириенко может стать преемником Путина

Он очень удобен для президента, поскольку не связан с другими "придворными". Путин не любит людей, которые понимают его стратегию,

– объясняет Глеб Павловский, бывший политический консультант Кириенко.

Разговоры о блестящем политическом будущем Кириенко разгорелись с новой силой после новости о назначении одного из его соратников Александра Харичева начальником управления президента по обеспечению деятельности Госсовета РФ, которое прозвучало 18 июня во время Чемпионата по футболу в России. Если верить слухам, этот неприметный орган, в который сегодня входят губернаторы регионов, может быть создан под Владимира Путина в перспективе изменения российской конституции. Сергей Кириенко мог бы стать архитектором этой реформы, предполагает французская газета.

"Я – профессиональный менеджер, которого наняли для реализации определенной задачи", – заявил он в 1998 году после отставки с поста премьера по решению Бориса Ельцина (должность он занимал с марта по август). 20 лет спустя эта формулировка до сих пор прекрасно характеризует Кириенко", – делает вывод автор статьи.

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