Речь Путина: куда ведет россиян после 18 лет при власти

Российские чиновники делают вид, что слушают его очень внимательно. А вот Кадыров в середине речи просто уснул. Сурков постоянно моргал. А простые россияне активно комментировали в соцсетях выступление российского президента перед Федеральным Собранием.

Путин 14 раз обратился к Федеральному собранию. Так в России называется парламент, который состоит из Верхней и Нижней палаты. Однако в зале кроме 620 депутатов – вся президентская рать. Путин говорил два часа. Сначала о социальной политике. Заверил, что поднимут выплаты на детей. Далее обещал сделать более доступными кредиты на жилье.

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Обращение Путина к Федеральному собранию впервые иллюстрируют ракеты "Сармат", подводная лодка с ядерным зарядом, крылатые ядерно-энергетические установки. И все, мол, летает и стреляет дальше, чем западные аналоги. Путин считает, что новое оружие заставит страны Запада начать прислушиваться к России.

С нами никто по сути не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас,

– рассказал президент РФ Владимир Путин.

Зато экс-вице-спикер Украины Роман Бессмертный уверяет: Путин прячет за словами и видеопоказами оружия собственное отчаяние. Об Украине Путин в своей речи не упомянул. А вот об аннексированном Крыме лишь однажды. Обещает соединить оккупированный полуостров с Россией с помощью моста через Керченский пролив уже в 2019 году.

О том, что работы на мосту постоянно пробуксовывают, Путин не признается. Как известно, в середине февраля там не смогли состыковать перекрытия – из-за ошибки в геодезических исследованиях почвы и неправильных расчетов. В результате – конструкции просто разошлись. При этом дороги и те, кто их собирает, – не основные проблемы россиян. А Путин знает, что больше всего мешает россиянам жить.

Именно отставание – вот главная угроза и вот наш враг. И если не переломим ситуацию, это будет неизбежно усиливаться. Это как тяжелая хроническая болезнь, которая неутомимо, шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри,

– заявил президент РФ Владимир Путин.