Промова Путіна: куди веде росіян після 18 років при владі

Російські чиновники роблять вигляд, що слухають його дуже уважно. А от Кадиров в середині промови просто заснув. Сурков постійно моргав. А прості росіяни активно коментували у соцмережах виступ російського президента перед Федеральними Зборами.

Путін 14 раз звернувся до Федерального зібрання. Так в Росії зветься парламент, який складається з Верхньої і нижньої палати. Проте в залі окрім 620 депутатів – вся президентська рать. Путін говорив дві години. Спочатку про соціальну політику. Запевнив, що піднімуть виплати на дітей. Далі обіцяв зробити доступнішими кредити на житло.

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Звернення Путіна до федеральних зборів вперше ілюструють ракети "сармат", підводний човен з ядерним зарядом, крилаті ядерно-енергетичні установки. І все, мовляв, літає і стріляє далі ніж західні аналоги. Путін вважає, що нова зброя змусить країни Заходу почати дослухатися до Росії.

З нами ніхто по суті не хотів розмовляти. Нас ніхто не слухав. Послухайте зараз,

– розповів президент РФ Володимир Путін.

Натомість екс-віце-спікер України Роман Безсмертний запевняє: Путін ховає за словами і відеопоказами зброї власний розпач. Про Україну Путін у своїй промові не згадав. А от про анексований Крим лише одного разу. Обіцяє з'єднати окупований півострів до Росії за допомогою мосту через Керченську протоку вже у 2019 році.

Про те, що роботи на мосту постійно пробуксовують, Путін не зізнається. Як відомо, всередині лютого там не змогли зістикувати перегони – через помилку в геодезичних дослідженнях грунту і неправильних розрахунках. В результаті – конструкції просто розійшлися. При цьому дороги і ті, хто їх ладнає – не основні проблеми росіян. І Путін знає, що найбільше заважає росіянам жити.

Саме відставання – ось головна загроза і ось наш ворог. І якщо не переламаємо ситуацію, воно буде неминуче посилюватися. Це як важка хронічна хвороба, що невтомно, крок за кроком підточує і руйнує організм зсередини,

– заявив президент РФ Володимир Путін.