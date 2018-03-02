11:57
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Промова Путіна: куди веде росіян після 18 років при владі

10:16, 2 березня 1073 Читать новость на русском

Російські чиновники роблять вигляд, що слухають його дуже уважно. А от Кадиров в середині промови просто заснув. Сурков постійно моргав. А прості росіяни активно коментували у соцмережах виступ російського президента перед Федеральними Зборами.

Путін 14 раз звернувся до Федерального зібрання. Так в Росії зветься парламент, який складається з Верхньої і нижньої палати. Проте в залі окрім 620 депутатів – вся президентська рать. Путін говорив дві години. Спочатку про соціальну політику. Запевнив, що піднімуть виплати на дітей. Далі обіцяв зробити доступнішими кредити на житло.

Читайте також: Схоже, вилікувати вже не можна, – Тимчук гостро висловився про Путіна

Звернення Путіна до федеральних зборів вперше ілюструють ракети "сармат", підводний човен з ядерним зарядом, крилаті ядерно-енергетичні установки. І все, мовляв, літає і стріляє далі ніж західні аналоги. Путін вважає, що нова зброя змусить країни Заходу почати дослухатися до Росії.

З нами ніхто по суті не хотів розмовляти. Нас ніхто не слухав. Послухайте зараз,
– розповів президент РФ Володимир Путін.

Натомість екс-віце-спікер України Роман Безсмертний запевняє: Путін ховає за словами і відеопоказами зброї власний розпач. Про Україну Путін у своїй промові не згадав. А от про анексований Крим лише одного разу. Обіцяє з'єднати окупований півострів до Росії за допомогою мосту через Керченську протоку вже у 2019 році.

Про те, що роботи на мосту постійно пробуксовують, Путін не зізнається. Як відомо, всередині лютого там не змогли зістикувати перегони – через помилку в геодезичних дослідженнях грунту і неправильних розрахунках. В результаті – конструкції просто розійшлися. При цьому дороги і ті, хто їх ладнає – не основні проблеми росіян. І Путін знає, що найбільше заважає росіянам жити.

Саме відставання – ось головна загроза і ось наш ворог. І якщо не переламаємо ситуацію, воно буде неминуче посилюватися. Це як важка хронічна хвороба, що невтомно, крок за кроком підточує і руйнує організм зсередини,
– заявив президент РФ Володимир Путін.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Росії Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук