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      Россиянам запретят покупать украинскую землю: комментарий "слуги народа"

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      "Слуга народу" Роксолана Пидласа / zt.20minut.ua

      Рада поддержала отмену моратория на продажу земли в первом чтении. Можно ли будет продавать землю иностранцам, президент Владимир Зеленский предлагает решить украинцам: пообещал провести референдум. Вероятно, что для граждан РФ будет действовать запрет на покупку.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

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      Отметим, что ранее у Зеленского отметили, что в соответствующем законопроекте ко второму чтению появится норма, согласно которой русские или компании, среди бенефициаров которых есть граждане страны-агрессора, не смогут быть владельцами украинской земли.

      Пидласа подчеркнула, что президент не принуждал никого из «слуг народа» к компромиссу внутри фракции по земельному вопросу. А также рассказала, что именно убедило ее однопартийцев поддержать законопроект в первом чтении.

      Президент пояснил, что его позиция соответствует ожиданиям общества. Его предложение – между первым и вторым чтением внести нормы, которые будут говорить, что продажа земли любым иностранцам возможна только после всеукраинского рефередума. Это касается и русских,
      – подчеркнула политик.

      По мнению депутата, все же стоит прописать отдельную норму, которая категорически запретит продавать украинскую землю россиянам. Также она считает, что такой вопрос даже не нужно выносить на референдум.

      "Я являюсь последовательным сторонником открытия рынка земли. Не думаю, что могут быть условия, когда я не буду голосовать. Любая модель на данном этапе является лучшей, чем продолжение искусственного моратория, который не позволяет крестьянам получать выгоду", – подытожила Пидласа.

      13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения.

      Важно! В проект закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:
      – не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТО);
      – не более 8% земли в области;
      – не более 0,5% земли в стране в целом.

      Мораторій на продаж землі
      В каких странах продажа сельхозземли запрещена / Инфографика 24 канала

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Слуга народа Реформы Референдум Законодательство Мораторий на продажу земли Верховная Рада Рынок земли
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