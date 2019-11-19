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      Росіянам заборонять купувати українську землю: коментар "слуги народу"

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      "Слуга народу" Роксолана Підласа / zt.20minut.ua

      Рада підтримала скасування мораторію на продаж землі у першому читанні. Чи можна буде продавати землю іноземцям, президент Володимир Зеленський пропонує вирішити українцям: пообіцяв провести референдум. Ймовірно, що для громадянам РФ діятиме заборона на купівлю.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

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      Зазначимо, що раніше у Зеленського наголосили, що у відповідному законопроєкті до другого читання з'явиться норма, згідно з якою росіяни або компанії, серед бенефіціарів яких є громадяни країни-агресора, не зможуть бути власниками української землі.

      Підласа наголосила, що президент не примушував нікого з "слуг народу" до компромісу всередині фракції щодо земельного питання. А також розповіла, що саме переконало її однопартійців підтримати законопроєкт у першому читанні.

      Президент пояснив, що його позиція відповідає очікуванням суспільства. Його пропозиція – між першим і другим читанням внести норми, які говоритимуть, що продаж землі будь-яким іноземцям можливий лише після всеукраїнського рефередуму. Це стосується і росіян,
      – підкреслила політик.

      На думку депутатки, все ж варто прописати окрему норму, яка категорично заборонить продавати українську землю росіянам. Також вона вважає, що таке питання навіть не потрібно виносити на референдум.

      "Я є послідовним прихильником відкриття ринку землі. Не думаю, що можуть бути умови, коли я не голосуватиму. Будь-яка модель на даному етапі є кращою, ніж продовження штучного мораторію, який не дозволяє селянам отримувати вигоду", – підсумувала Підласа.

      13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення.

      Важливо! У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:
      – не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);
      – не більше 8% землі в області;
      – не більше за 0,5% землі у країні загалом.

      Мораторій на продаж землі
      У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / Інфографіка 24 каналу​

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Слуга народу Ринок землі Верховна Рада Мораторій на продаж землі Законодавство Референдум Реформи
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