С россиянами нельзя о чем-то договориться: Данилов снова напомнил о Будапештском меморандуме

Секретарь СНБО Алексей Данилов не участвует в переговорах с Россией, поэтому не может их комментировать. Но он убежден в том, что с русскими невозможно о чем-то договориться.

А если и какие-то договоренности будут закреплены на бумаге, Данилов считает, что вряд ли страна-агрессор будет соблюдать все условия договора.

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Россия уже обещала не нападать на Украину

Как самый яркий пример он вспомнил Будапештский меморандум, подписанный в 1997 году.

Если кто-то себе придумал, что с русскими можно о чем-то договориться, и они это будут делать, то я могу напомнить, что у нас с россиянами был 31 мая 1997 года подписан так называемый "большой" договор, в котором есть статья 3. Внимательно почитайте, что там написано,

– подчеркнул Данилов.

Согласно этой статье, Россия никогда бы не должна была нападать на Украину и тем более забирать ее земли. Но она не сдержала обещания.

Выдержка из Будапештского меморандума:

"Стороны строят отношения на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой".

Там написано: Никогда в жизни их не должно было бы здесь быть. Что вы с россиянами хотите подписывать и кто будет гарантами этих подписей – это точно не ко мне,

– сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что каким образом завершится война России с Украиной, зависит от многих обстоятельств.

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