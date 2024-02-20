Утром 20 февраля россияне ударили по Сумской области. Известно, что погибли два человека.

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Произошел пожар в жилом доме

Примерно в 5 часов утра враг совершил авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района.

В результате обстрела произошел пожар в жилом доме. Его удалось локализовать.

Разбор завалов и поисковые работы продолжаются,
– говорится в сообщении.

Информация о последствиях обстрела уточняется.

Оккупанты убили последнего жителя села Степок в Сумской области

  • Российская армия убила последнего жителя села Степок, что в Сумской области. Ракета оккупантов попала прямо в дом, где проживал 60-летний пенсионер Александр Николаевич.
  • Он жил в приграничном селе сам, ведь остальные жители эвакуировались раньше. Мужчина до последнего отказывался выезжать и продолжал заниматься хозяйством дома.
  • Тело 60-летнего Александра Николаевича нашли в полдень 24 января – друзья сына приехали навестить мужчину и уже на месте обнаружили, что в дом попала вражеская ракета.