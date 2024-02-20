Зранку 20 лютого росіяни вдарили по Сумщині. Відомо, що загинуло двоє людей.
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Сталась пожежа у житловому будинку
Приблизно о 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району.
Внаслідок обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Її вдалося локалізувати.
Розбір завалів і пошукові роботи тривають,
– мовиться в повідомленні.
Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
Окупанти вбили останнього мешканця села Степок на Сумщині
- Російська армія вбила останнього мешканця села Степок, що у Сумській області. Ракета окупантів влучила прямо у будинок, де проживав 60-річний пенсіонер Олександр Миколайович.
- Він жив у прикордонному селі сам, адже решта мешканців евакуювалися раніше. Чоловік до останнього відмовлявся виїжджати та продовжував займатися господарством вдома.
- Тіло 60-річного Олександра Миколайовича знайшли опівдні 24 січня – друзі сина приїхали провідати чоловіка і вже на місці виявили, що у будинок влучила ворожа ракета.