Россия прибегла к обстрелу одной из ТЭС. В результате вражеской атаки были ранены 5 энергетиков.
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Россия атаковала ТЭС десяток раз
В ДТЭК отметили, что всех пострадавших доставили в больницу. Информации об их состоянии нет. Также не разглашают деталей о том, какую именно ТЭС атаковали оккупанты.
Известно, что за месяц Россия 10 раз атаковала прифронтовую теплоэлектростанцию. Последняя подобная атака произошла 20 декабря.
В результате обстрела также получило повреждения оборудование предприятия.
Россияне атаковали ТЭС 7 декабря
- Оккупанты атаковали ТЭС, расположенную в прифронтовой зоне. Из-за этого оборудование станции сильно пострадало. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
- В результате вражеского обстрела прекратили работу 2 энергоблока. Из-за остановки тепловых блоков и снижения температуры окружающей среды в энергосистеме зафиксировали временный дефицит электроэнергии. Людей призвали экономно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы.
- В ДТЭК уточнили, что враг обстрелял их ТЭС. В пресс-службе уточнили, что оборудование предприятия серьезно повреждено. После того как обстрел прекратился, энергетики приступили к ликвидации последствий.