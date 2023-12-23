Россия прибегла к обстрелу одной из ТЭС. В результате вражеской атаки были ранены 5 энергетиков.

Смотрите также В Украине отключают один из энергоблоков: Энергоатом назвал причину

Россия атаковала ТЭС десяток раз

В ДТЭК отметили, что всех пострадавших доставили в больницу. Информации об их состоянии нет. Также не разглашают деталей о том, какую именно ТЭС атаковали оккупанты.

Известно, что за месяц Россия 10 раз атаковала прифронтовую теплоэлектростанцию. Последняя подобная атака произошла 20 декабря.

В результате обстрела также получило повреждения оборудование предприятия.

Россияне атаковали ТЭС 7 декабря