Росія вдалася до обстрілу однієї із ТЕС. Внаслідок ворожої атаки було поранено 5 енергетиків.

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Росія атакувала ТЕС десяток разів

У ДТЕК зазначили, що всіх постраждалих доправили до лікарні. Інформації про їхній стан немає. Також не розголошують деталей про те, яку саме ТЕС атакували окупанти.

Відомо, що за місяць Росія 10 разів атакувала прифронтову теплоелектростанцію. Остання така атака відбулася 20 грудня.

Внаслідок обстрілу також зазнало пошкоджень обладнання підприємства.

Росіяни атакували ТЕС 7 грудня