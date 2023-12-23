Росія вдалася до обстрілу однієї із ТЕС. Внаслідок ворожої атаки було поранено 5 енергетиків.
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Росія атакувала ТЕС десяток разів
У ДТЕК зазначили, що всіх постраждалих доправили до лікарні. Інформації про їхній стан немає. Також не розголошують деталей про те, яку саме ТЕС атакували окупанти.
Відомо, що за місяць Росія 10 разів атакувала прифронтову теплоелектростанцію. Остання така атака відбулася 20 грудня.
Внаслідок обстрілу також зазнало пошкоджень обладнання підприємства.
Росіяни атакували ТЕС 7 грудня
- Окупанти атакували ТЕС, яка розташована в прифронтовій зоні. Через це обладнання станції сильно постраждало. Про це офіційно повідомили у Міністерстві енергетики України.
- Внаслідок ворожого обстрілу припинили роботу 2 енергоблоки. Через зупинку теплових блоків та зниження температури навколишнього середовища в енергосистемі зафіксували тимчасовий дефіцит електроенергії. Людей закликали економно споживати електроенергію, а особливо у пікові години.
- У ДТЕК уточнили, що ворог обстріляв їхню ТЕС. У пресслужбі уточнили, що обладнання підприємства серйозно пошкоджено. Після того, як обстріл припинився, енергетики розпочали ліквідацію наслідків.