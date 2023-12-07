Окупанти обстріляли ТЕС 7 грудня. Про це офіційно повідомили у Міністерстві енергетики України.

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Що відомо про обстріл ТЕС

Внаслідок ворожого обстрілу припинили роботу 2 енергоблоки.

Сьогодні вдень ворог завдав удару по одній із ТЕС у прифронтовій зоні. Унаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки,

– повідомили у Міненерго.

Через зупинку теплових блоків та зниження температури навколишнього середовища в енергосистемі зафіксували тимчасовий дефіцит електроенергії. Людей закликали економно споживати електроенергію, а особливо у пікові години.

Міненерго звертається до споживачів із проханням підтримати енергетиків - споживати електроенергію розумно й ощадливо, особливо в пікові години навантаження,

– наголосили у відомстві.

У ДТЕК уточнили, що ворог обстріляв їхню ТЕС. У пресслужбі уточнили, що обладнання підприємства серйозно пошкоджено. Після того, як обстріл припинився, енергетики розпочали ліквідацію наслідків.

Яка ситуація в українській енергосистемі зараз