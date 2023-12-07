Окупанти обстріляли ТЕС 7 грудня. Про це офіційно повідомили у Міністерстві енергетики України.
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Що відомо про обстріл ТЕС
Внаслідок ворожого обстрілу припинили роботу 2 енергоблоки.
Сьогодні вдень ворог завдав удару по одній із ТЕС у прифронтовій зоні. Унаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки,
– повідомили у Міненерго.
Через зупинку теплових блоків та зниження температури навколишнього середовища в енергосистемі зафіксували тимчасовий дефіцит електроенергії. Людей закликали економно споживати електроенергію, а особливо у пікові години.
Міненерго звертається до споживачів із проханням підтримати енергетиків - споживати електроенергію розумно й ощадливо, особливо в пікові години навантаження,
– наголосили у відомстві.
У ДТЕК уточнили, що ворог обстріляв їхню ТЕС. У пресслужбі уточнили, що обладнання підприємства серйозно пошкоджено. Після того, як обстріл припинився, енергетики розпочали ліквідацію наслідків.
Яка ситуація в українській енергосистемі зараз
- Раніше у Міненерго повідомляли, що через зниження температури та зростання споживання фіксується незначний дефіцит електроенергії. Однак його покривають за допомогою екстреної імпортної електроенергії із сусідніх країн.
- Наразі обмеження в споживанні електроенергії не застосовується в жодній з областей – усі відключення пов'язані з бойовими діями чи технічними причинами.
- Обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей, відключення пов’язані з бойовими діями або технічними причинами
- Окрім цього, 7 грудня через бойові дії знеструмились повітряні лінії 110 кВ у Донецькій області. Без напруги – населений пункт і шахта. Наразі 35 робітників, які перебували в шахті, виводять на поверхню.