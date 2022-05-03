Россияне 25 раз открывали огонь по жилым массивам Луганщины: дома уничтожены

Россияне в течение 2 мая 25 раз открывали огонь по жилым массивам Луганщины. В эпицентре обстрелов оказались Северодонецк, Рубежное, Попасная, Горская община.

Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА – сообщил, что в Северодонецке повредили 5 домов. На территории Горской общины – не менее 12. Также в Орехово сгорело 10 домов. В Золотом – 2.

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Точное количество поврежденных домов пока неизвестно. Российские оккупанты не прекращают штурмовать населенные пункты общины.

Гайдай подчеркнул, что эвакуировать местных жителей пытаются каждый день.

Северодонецк обстреляли 8 раз

Глава ОВА заявил: в течение суток 2 мая россияне 8 раз обстреляли Северодонецк. За ночь оккупанты повредили 3 дома в старых районах города. Между тем, уже в течение дня в результате обстрелов вспыхнул пожар в складских помещениях.

Кроме того, захватчики попали в две многоэтажки. В одной из квартир снаряд, к счастью, не разорвался. Специалисты успели его обезвредить.

Из-под обстрелов и завалов удалось спасти троих человек.

Всего в течение 2 мая россияне 25 раз открывали огонь по жилым массивам Луганщины. Больше всего – по Северодонецку, Рубежному, Попасной, Горской общине,

– заявил Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что на фронте Луганской и Донецкой областей успешно отбили 12 атак российских оккупантов.

Враг усилил обстрелы Луганщины

Гайдай подчеркнул, что российские оккупанты продолжают усиливать обстрелы Луганской области. Враг совершает авианалеты. Иногда в них участвуют по 7 российских самолетов.

Россияне атакуют не только позиции украинских защитников и защитниц. Враг бьет по жилым кварталам, просто уничтожая здания. На гражданских, которые до сих пор остаются в своих домах, россияне не обращают внимания.

В частности, уничтожили гимназию в Лисичанске. Это – одно из лучших образовательных учреждений Луганской области. Ее построили более сотни лет назад. Выпускница заведения отметила, что гимназия пережила две мировые войны, а также бой за город в 2014 году.

Глава ОВА подчеркнул, что проводить эвакуацию становится все сложнее.

Гайдай предполагает: российские оккупанты продолжат совершать свой террор. По словам главы ОВА, будут в дальнейшем использовать:

большие калибры артиллерии;

реактивные системы залпового огня;

бомбардировку авиацией.

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