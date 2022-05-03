Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА – повідомив, що у Сєвєродонецьку пошкодили 5 будинків. На території Гірської громади – щонайменше 12. Також в Оріховому згоріло 10 будинків. У Золотому – 2.

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Точна кількість пошкоджених будинків наразі невідома. Російські окупанти не припиняють штурмувати населені пункти громади.

Гайдай наголосив, що евакуювати місцевих жителів намагаються щодня.

Сєвєродонецьк обстріляли 8 разів

Голова ОВА заявив: упродовж доби 2 травня росіяни 8 разів обстріляли Сєвєродонецьк. Упродовж ночі окупанти пошкодили 3 будинки у старих районах міста. Тим часом вже упродовж дня внаслідок обстрілів спалахнула пожежа у складських приміщеннях.

Окрім того, загарбники влучили у дві багатоповерхівки. В одній з квартир снаряд, на щастя, не розірвався. Фахівці встигли його знешкодити.

З-під обстрілів та завалів вдалося врятувати трьох людей.

Загалом упродовж 2 травня росіяни 25 разів відкривали вогонь по житлових масивах Луганщини. Найбільше – по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній, Гірській громаді,

– заявив Гайдай.

Голова ОВА наголосив, що на фронті Луганщини та Донеччини успішно відбили 12 атак російських окупантів.

Ворог посилив обстріли Луганщини

Гайдай наголосив, що російські окупанти продовжують посилювати обстрілювання Луганської області. Ворог здійснює авіанальоти. Іноді в них беруть участь по 7 російських літаків.

Росіяни атакують не лише позиції українських захисників та захисниць. Ворог гатить по житлових кварталах, просто знищуючи будівлі. На цивільних, які досі залишаються у своїх оселях, росіяни не зважають.

Зокрема, знищили гімназію у Лисичанську. Це – один з найкращих освітніх закладів Луганщини. Її збудували понад сотню років тому. Випускниця закладу зауважила, що гімназія пережила дві світові війни, а також – бій за місто у 2014 році.

Голова ОВА наголосив, що проводити евакуацію стає все складніше.

Гайдай припускає: російські окупанти продовжать чинити свій терор. За словами голови ОВА, надалі використовуватимуть:

великі калібри артилерії;

реактивні системи залпового вогню;

бомбардування авіацією.

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