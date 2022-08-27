россияне атаковали ракетами центра Харькова: фото последствий удара

В ночь на 27 августа россияне в очередной раз нанесли удар по Харькову. На этот раз вражеская ракета попала прямо по центру города.

Детали сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он отметил, что "прилет" был примерно в 2:00.

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В общей сложности 2 ракеты ударили в Киевском и Основянском районах. Повреждения получили окрестные дома. В Основянском районе один из осколков попал в окно квартиры, 61-летняя женщина получила повреждения. В госпитализации не нуждалась.

В настоящее время на местах ударов продолжаются поисково-спасательные работы. Корреспондентка 24 канала Анна Черненко добавила, что вражеская ракета попала в центр, задев памятник архитектуры 1912 года. Ее несколько лет назад реконструировали, потратив не один миллион гривен.

Жуткие последствия удара по Харькову / Фото 24 канал (Анна Черненко)

Начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов добавил, что следователи на месте происшествия уже изъяли обломки ракет 5В55 ЗРК С-300.

Как прошли сутки на Харьковщине

За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы:

Чугуевского,

Богодуховского,

Изюмского,

Харьковского района области.

Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гражданские промышленные объекты, произошли пожары. В частности:

в Харьковском районе один из российских снарядов попал в трактор в поле. Погиб 71-летний мужчина;

в Изюмском районе из-за обстрелов загорелся склад с семенами подсолнечника. Около 500 тонн подсолнечника удалось спасти.

На линии столкновения враг продолжает обстрелы наших позиций по ствольной и реактивной артиллерии. Российские оккупанты пытались идти в наступление в направлении Дементиевки, но под огнем наших защитников отступили с потерями.

– подчеркнул Синегубов.

Отметим, что из-за очередной угрозы вражеских обстрелов в Харьковской области в 1:50 объявили воздушную тревогу. Уже через 10 минут в областном центре услышали первые взрывы. В 2:34 воздушная тревога в области завершилась.

Чаще россияне бьют по Харькову из Белгорода. Ведь расстояние между городами составляет всего 80 км.

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Фото с БТИ, самый центр, рядом с которым в 2.00 прилетело (памятник архитектуры 1912, несколько лет назад как за кучу миллионов реконструировали