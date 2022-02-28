Россияне в аэропортах возмущаются запретом полетов

Европейский Союз полностью закрывал воздушное пространство для всех российских самолетов. Поэтому граждане страны-агрессорки не могут свободно путешествовать.

Видео с ситуацией в одном из российских аэропортов обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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На обнародованных кадрах видно, что рейс в Хургаду в Египте перенесли на неопределенный срок. Все потому, что самолет не мог лететь напрямую, а потому не прибыл в аэропорт.

Прямо не летает ни один российский самолет,

– сообщили в аэропорту.

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Добавим, что ЕС закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Теперь стало известно, что авиакомпания РФ "Аэрофлот" с 28 февраля приостанавливает полеты в Европу.



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