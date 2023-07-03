О ней 24 Каналу отметил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он объяснил, смогут ли россияне достичь поставленных целей.
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Новая "стратегия" проигрышна
Россияне открыли Сватовское направление наступления, чтобы отвлечь наши резервы, считает Свитан. В частности, говорится о тех, что используются по Запорожскому направлению. Оккупанты, вероятно, планируют, что украинские защитники начнут перебрасывать часть в Луганскую область, таким образом сдерживая их движение.
У нас хватает достаточного количества оперативных резервов в Луганской области. И на контрударах по некоторым позициям мы улучшаем наши результаты,
– отметил военный эксперт.
Роман Свитан о действиях россиян в Луганской области: смотреть видео
Поэтому "стратегия" россиян провальна. И даже если военное руководство все же решит ужесточить данное направление, то это тоже не сыграет в пользу оккупантов.
"Если сильно допросятся и возникнет у Главнокомандующего такое мнение, то могут туда пойти "коробочки". Но "вынырнут" аж под Луганском и будут потом между собой выяснять (россияне – 24 Канал) кто такое вообще придумал. Посмотрим, как будут разворачиваться события" , – предположил Роман Свитан.
Он добавил, что на Луганском направлении идут тяжелые бои.
Ситуация на Востоке: основные новости
- Активизация врага на Сватовском направлении свидетельствует о попытке отвлечь ВСУ от прорыва в Запорожском направлении. А также заставить командование взыскать резервы. Но "стратегия" провалилась.
- Враг пытается противодействовать ВСУ в районе Бахмута, наступать из-под Кременной на Изюм и Купянск и из-под Донецка на Марьинку и Авдеевку. Однако оккупанты не имеют успеха и терпят многочисленные потери.
- Анна Маляр сообщила, что фактически охвачены боями Невское, Дибровы и Белогоровка. Накануне наиболее упорные бои были в Серебрянском лесу. Впрочем, врагу не удается реализовать планы и взять под контроль населенные пункты.