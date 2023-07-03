Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, враг сосредоточен прежде всего на Бахмуте, который имеет для него политическое значение.

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"Во-первых, россияне пытаются противодействовать ВСУ в районе Бахмута. Во-вторых, пытаются наступать из-под Кременной на Изюм и Купянск. В-третьих, пытаются наступать из-под Донецка на Марьинку и Авдеевку", – перечислил Федоров.

Однако враг не имеет успеха и несет большие потери.

Обратите внимание! Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в конце прошлой недели враг фактически открыл еще одно направление наступления на Востоке – Сватовское. Оккупанты стягивают резервы, пытаясь захватить украинские города.

Все впереди

Украинские защитники постепенно продвигаются по разным направлениям, но главного удара еще не было.

"Известно, что из 12 механизированных бригад, подготовленных для наступления, ВСУ используют в боях только три. Где будут действовать другие девять бригад – может сыграть решающую роль, возможно, даже в ближайшие дни", – констатировал Федоров.

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