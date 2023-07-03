Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, враг сосредоточен прежде всего на Бахмуте, который имеет для него политическое значение.
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"Во-первых, россияне пытаются противодействовать ВСУ в районе Бахмута. Во-вторых, пытаются наступать из-под Кременной на Изюм и Купянск. В-третьих, пытаются наступать из-под Донецка на Марьинку и Авдеевку", – перечислил Федоров.
Однако враг не имеет успеха и несет большие потери.
Все впереди
Украинские защитники постепенно продвигаются по разным направлениям, но главного удара еще не было.
"Известно, что из 12 механизированных бригад, подготовленных для наступления, ВСУ используют в боях только три. Где будут действовать другие девять бригад – может сыграть решающую роль, возможно, даже в ближайшие дни", – констатировал Федоров.
Ситуация на фронте: последние новости
- На Востоке Украины продолжаются как наступательные, так и оборонные действия. Наши защитники двигаются на Бахмутском направлении.
- На Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшую неделю защитники освободили 28,4 квадратного километра.
- 26 июня стало известно, что Силы обороны вернули Ровнополь под контроль Украины. Вместе с ним снова дома уже девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.