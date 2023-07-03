Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, ворог зосереджений передусім на Бахмуті, який має для нього політичне значення.

До вашої уваги ЗСУ у важких боях просуваються вперед на Півдні, ворог суне на Сході: карта боїв за 3 липня

"По-перше, росіяни намагаються протидіяти ЗСУ в районі Бахмута. По-друге, намагаються наступати з-під Кремінної на Ізюм і Куп'янськ. По-третє, намагаються наступати з-під Донецька на Мар'їнку та Авдіївку", – перелічив Федоров.

Однак ворог не має успіху й зазнає великих втрат.

Зверніть увагу! Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що наприкінці минулого тижня ворог фактично відкрив ще один напрямок наступу на Сході – Сватівський. Окупанти стягують резерви, намагаючись захопити українські міста.

Усе попереду

Українські захисники поступово просуваються на різних напрямках, але головного удару ще не було.

"Відомо, що з 12 механізованих бригад, підготовлених для наступу, ЗСУ використовують у боях тільки три. Де діятимуть інші дев'ять бригад – може грати вирішальну роль, можливо, навіть найближчими днями", – констатував Федоров.

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