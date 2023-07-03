Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. За його словами, ворог зосереджений передусім на Бахмуті, який має для нього політичне значення.
До вашої уваги ЗСУ у важких боях просуваються вперед на Півдні, ворог суне на Сході: карта боїв за 3 липня
"По-перше, росіяни намагаються протидіяти ЗСУ в районі Бахмута. По-друге, намагаються наступати з-під Кремінної на Ізюм і Куп'янськ. По-третє, намагаються наступати з-під Донецька на Мар'їнку та Авдіївку", – перелічив Федоров.
Однак ворог не має успіху й зазнає великих втрат.
Усе попереду
Українські захисники поступово просуваються на різних напрямках, але головного удару ще не було.
"Відомо, що з 12 механізованих бригад, підготовлених для наступу, ЗСУ використовують у боях тільки три. Де діятимуть інші дев'ять бригад – може грати вирішальну роль, можливо, навіть найближчими днями", – констатував Федоров.
Ситуація на фронті: останні новини
- На Сході України тривають як наступальні, так і оборонні дії. Наші захисники рухаються на Бахмутському напрямку.
- На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень захисники звільнили 28,4 квадратного кілометра.
- 26 червня стало відомо, що Сили оборони повернули Рівнопіль під контроль України. Разом з ним знову вдома вже дев'ять населених пунктів на Донеччині та Запоріжжі.