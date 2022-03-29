Россияне активно наступают в направлении Славянска

Российская армия активно продвигается в восточных областях Украины. В частности, агрессор усилил наступательные возможности в направлении Славянска.

Оккупанты осуществляют перегруппировку войск. Все для того, чтобы перекидывать их на другие направления.

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Враг усилил наступательные способности группировки отдельными подразделениями из состава 20-й армии западного военного округа в направлении на Славянск,

– говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе отметили, что противник ослаблен, дезориентирован, а значительная его часть отрезана от логистического обеспечения.

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