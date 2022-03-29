Окупанти здійснюють перегрупування військ. Все для того, щоб перекидати їх на інші напрямки.

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Ворог посилив наступальні спроможності угруповання окремими підрозділами зі складу 20-ї армії західного воєнного округу у напрямку на Слов'янськ,

– мовиться у повідомленні.

Водночас у Генштабі зазначили, що противник ослаблений, дезорієнтований, а значна його частина відрізана від логістичного забезпечення.

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