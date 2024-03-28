Командир экипажа БПЛА “Кара небесная” 4-й бригады “Рубеж” НГУ Андрей Отченаш в разговоре с 24 Каналом объяснил, как враг использует дроны. А также, что необходимо нашим защитникам сейчас.

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Война дронов

По словам военного, враг преобладает по количеству FPV-дронов в соотношении 4 – 5 их к 1 нашему. Это на том направлении, где ведет борьбу бригада "Рубеж".

"Они летают достаточно много, качественно, и, к сожалению, даже ночью, нанося нам достаточно много проблем", – отметил он.

Зато украинские защитники пытаются искать методы борьбы с вражескими дронами. В частности, говорится и о системах радиолокационной борьбы для защиты личного состава. Кое-где такая работа является крайне эффективной.

Так, беспилотные комплексы Сил обороны значительно качественнее вражеских. Но количественно все равно преобладают россияне.

Оно ощутимо больше, потому что здесь спокойно по улице не походишь ни днем, ни ночью. Враг сразу пытается тебя выследить и уничтожить. Но у них это плохо получается,

– отметил Отченаш.

Россияне используют FPV-дроны, которые изготавливаются непосредственно по заказу их так называемого минобороны. Их оккупанты комплектуют специальными боеприпасами и пытаются обеспечить свой личный состав.

"Раньше они делали боеприпасы непосредственно для сбросов. То есть если мы пытаемся делать разных типов и не унифицировать их, а наоборот развивать и делать каждый боеприпас уникальным, то они их подводят под одну свою советскую табличку. Частично делают инновационные методы борьбы, переводя их на заводские базовые данные и уже используют в огромном количестве, но при том делают это на базовом уровне", – объяснил Отченаш.

У россиян есть возможности масштабировать производство и ставить такие дроны на баланс. Соответственно нашим защитникам надо больше дронов, чтобы давать отпор врагу.

"Сейчас подразделения разведки нашей бригады собирают на приборы ночного видения, радиоэлектронную борьбу, а также на другие системы ночной борьбы с врагом, для того, чтобы мы могли уничтожать врага и защищать нашу страну. Все результаты этих сборов будут на официальной странице нашей бригады, а также в телеграмм-канале "Отченаш на связи", – отметил боец.

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