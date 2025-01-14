Почему россияне продвигаются возле Курахово и Покровска: военный эксперт оценил действия врага

Российской армии удается стремительно продвигаться на Востоке Украины. Довольно сложная ситуация на Кураховском и Покровском направлениях.

Военный эксперт Павел Нарожный сказал 24 Каналу, благодаря чему происходит продвижение российских военных и как это можно остановить.

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Как продвигаются россияне на фронте

Нарожный отметил, что российские захватчики применяют стандартную тактику – они прощупывают, сначала делая попытки зайти в лоб.

По его словам, о сам Покровск оккупанты обломали зубы, но это не останавливает их, поэтому противник дальше идет по флангам, расширяя их.

Почему так? Потому что вся наша оборона основана на обороне населенных пунктов. У нас не хватает людей,

– сказал военный эксперт.

Ведь, объяснил он, у нас нет такого количества людей, чтобы во всех полях и посадках смогли останавливать врага. Поэтому если где-то в посадках или лесопосадках оборона проваливается, то мы потом контратакуем и делаем попытку отбросить врага. К сожалению, это не всегда срабатывает.

Поэтому то, что мы сейчас видим продвижение врага, оно именно так происходит,

– заявил Нарожный.

Это касается, заметил он, и Курахово. Ведь захватчики там идут по флангам, а по городу у них довольно большие проблемы с продвижением, поэтому мы еще удерживаем какой-то кусок Курахово.

По его мнению, чтобы остановить это, Силам обороны нужно большое количество вооружения, которое могут предоставить наши партнеры. Также следует решить проблему с мобилизацией.