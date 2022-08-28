россияне покупают на Aliexpress обложки на паспорта, чтобы изображать из себя в Европе украинцев

оккупанты продолжают выдавать себя за украинцев, находясь в Европе. Для этого даже начали покупать обложки для паспортов, имитирующие, что документ выдан в Украине.

И, конечно, захватчики очень гордятся, когда имеют возможность за границей изображать из себя украинцев. Особенно тогда, когда ряд стран не хотят впускать к себе россиян. По крайней мере, об этом свидетельствуют комментарии под заказами обложек на Aliexpress, передает 24 канал.

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оккупанты мимикруют под украинцев

Поскольку за границей к россиянам существенно ухудшилось отношение, то они нашли способ обмануть систему. Для этого враги заказывают себе с китайской площадки продаж Aliexpress обложки на паспорт. Последние, с нанесенным на них гербом Украины, должны позволить захватчикам в Европе и мире комфортнее чувствовать себя.

Так что россияне не только заказывают себе такие обложки, но и очень гордятся тем, что им удалось совершить выгодную покупку. Мол, за границей и такой аксессуар может очень помочь. Особенно в тех случаях, когда россиян посылают за кораблем только что слышат, из какой страны они.

Мы специально оставим вам скрины нескольких комментариев. Все они красноречиво демонстрируют тот уровень дна, которого мирные россияне достигли. Напомним, что хороших среди них нет, так что можете не искать.



Так выглядят самые обложки, которые можно купить / Скриншот



россияне покупают обложки с гербом Украины, чтобы спокойно гулять по Европе / Скриншот



россияне покупают обложки с гербом Украины, чтобы спокойно гулять по Европе / Скриншот



россияне покупают обложки с гербом Украины, чтобы спокойно гулять по Европе / Скриншот



россияне покупают обложки с гербом Украины, чтобы спокойно гулять по Европе / Скриншот

россиян мгновенно догоняет карма

Напомним, что уровень неадекватности россиян за границей тоже зашкаливает. В начале августа мы рассказывали вам об оккупантке, которая в Австрии доставала украинок и кичилась оккупацией Херсона .

Вскоре она плакала на камеру, что ей отменили бронирование в отеле. И что, мол, из-за этого отпуск недалекой россиянки испортился. Просто она не включила мозги и не подумала, что в правовом государстве за такое поведение нужно отвечать.

То же, к слову, касается россиян, которые будут притворяться украинцами. Если им не повезет, то будут абсолютно все шансы вернуться в Россию. Но не по собственному желанию, а благодаря депортации.

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