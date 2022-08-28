І, ясна річ, загарбники дуже пишаються, коли мають можливість за кордоном вдавати з себе українців. Особливо тоді, коли низка країн не хочуть впускати до себе росіян. Принаймні про це свідчать коментарі під замовленнями обкладинок на Aliexpress, передає 24 канал.

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окупанти мімікрують під українців

Оскільки за кордоном до росіян суттєво погіршилося ставлення, то вони знайшли спосіб обдурити систему. Для цього вороги замовляють собі з китайського майданчика продажів Aliexpress обкладинки на паспорт. Останні, з нанесеним на них гербом України, мали б дозволити загарбникам в Європі та світі комфортніше почуватися.

Тож росіяни не лише замовляють собі такі обкладинки, а й дуже пишаються тим, що їм вдалося здійснити вигідну покупку. Мовляв, за кордоном і такий аксесуар може неабияк зарадити. Особливо у тих випадках, коли росіян посилають за кораблем щойно чують, з якої країни вони.

Ми спеціально залишимо вам скріни кількох коментарів. Усі вони красномовно демонструють той рівень дна, якого буцімто мирні росіяни досягнули. Нагадаємо, що хороших серед них нема, тож можете не шукати.



Такий вигляд мають самі обкладинки, які можна купити / Скриншот



росіяни купують обкладинки з гербом України, щоб спокійно гуляти Європою / Скриншот



росіяни купують обкладинки з гербом України, щоб спокійно гуляти Європою / Скриншот



росіяни купують обкладинки з гербом України, щоб спокійно гуляти Європою / Скриншот



росіяни купують обкладинки з гербом України, щоб спокійно гуляти Європою / Скриншот

росіян миттєво наздоганяє карма

Нагадаємо, що рівень неадекватності росіян за кордоном теж зашкалює. На початку серпня ми розповідали вам про окупантку, яка в Австрії діставала українок та хизувалася окупацією Херсона.

Невдовзі вона на камеру плакала, що їй скасували бронювання в готелі. І що, мовляв, через це відпустка недалекої росіянки зіпсувалася. Просто вона не увімкнула мізки, і не подумала, що у правовій державі за таку поведінку потрібно відповідати.

Те ж, до слова, стосується росіян, які вдаватимуть з себе українців. Якщо їм не пощастить, то матимуть абсолютно всі шанси повернутися до росії. Але не за власним бажанням, а завдяки депортації.

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