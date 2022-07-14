россияне анонсировали ракетные обстрелы Тернополя: людей просят не игнорировать тревогу

российские пропагандисты анонсировали обстрелы Тернополя. Такая информация появилась на их сайтах раньше времени, поэтому людей просят быть осмотрительными и не игнорировать воздушную тревогу.

Об опасности предупредил мэр Тернополя Сергей Надал. В полиции это подтвердили.

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россияне анонсировали обстрел

В материале пропагандистов говорится, что российские ракеты нанесли удары по военным объектам в Виннице и якобы Тернополю. россияне написали об этом на 2 часа раньше времени, указанного на сепаратистском сайте: в 17:47, по Киеву – в 16:47.

Когда оккупанты в прошлій раз атаковали Тернополь, они также информировали об ударе на своих сайтах.

Людей просят не пренебрегать укрытиями

Власти и полиция обратились к жителям Тернополя и области с просьбами быть максимально осторожными. Невозможно игнорировать сигналы воздушной тревоги. Следует спускаться в укрытие и максимально соблюдать меры личной безопасности.

Что известно об ударе по Виннице

Посреди белого дня 14 июля россияне запустили 3 ракеты в гражданские объекты в центре Винницы. Всего оккупанты выпустили 7 крылатых ракет "Калибр", но 4 из них смогли сбить в небе.

На месте удара возник большой пожар, огонь которого перекинулся на автостоянку.

Число погибших растет в течение дня. Уже известно о 22 жертвах. Среди погибших – трое детей. Кроме того, 115 человек пострадали.

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