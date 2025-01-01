Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица". Военные отметили, что продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

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Что сейчас происходит в Донецкой области

В ОСГВ "Хортица" сообщили, что российские войска штурмовали на Краматорском и Торецком направлениях.

Под покровом тумана и с применением дымовых гранат противник атаковал позиции Сил обороны в Часовом Яре и Торецке,

– говорится в сообщении.

В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые позиции украинских военных были разрушены.

Военные также рассказали о ситуации на других направлениях фронта в зоне ответственности ОСГВ "Хортица". Отмечается, что за прошедшие сутки основные атаки россияне сосредоточили на Покровском направлении. Там оккупанты пытались проникнуть в боевые порядки в направлении Зеленого Поля, Миролюбовки, Воздвиженки, Даченского, ЛЫсовки, Нововасильевки, Соленого, Песчаного, Шевченко и Волково.

Также сложной остается ситуация на Кураховском направлении. Наибольшую активность российские войска проявляли в районах Петропавловки, Дачного, Украинки, Шевченко и в городской застройке Курахово. Военные отметили, что оккупанты продолжают накапливать силы для дальнейших атак.

К слову, ранее в ОСГВ "Хортица" рассказывали, что в Торецке оккупанты используют "необычную тактику". Для этого они забрасывают противотанковые мины в здания.